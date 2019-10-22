工黨倡約翰遜草案綑綁公投

去年成立的民間團體「人民之票」（People's Vote）與《獨立報》上周六發起聯署請願活動，表明首相約翰遜上周與歐盟達成的協議「未能符合（2016年公投運動）作出的承諾，也不能謂代表人民的意願」，故敦請國會議員、歐盟議會議員及歐洲領袖，確保任何脫歐協議須先交由英國人民決定才生效。換言之，他們主張對脫歐協定擁有最後話事權者，是人民公投，而不是由首相、國會、歐盟任何一方決定。此議迄當地時間周一早上7時，約近23.3萬人簽名。

談判公投修訂案 爭跨黨合作

工黨影子脫歐事務大臣施紀賢（Keir Starmer）周日表示，該黨會推動第二次脫歐公投。工黨後座議員，而非工黨領袖，將負責談判公投修訂案，以便爭取跨黨更大合作。

工黨期望修訂案聚焦於促進與歐盟關稅同盟的關係，防止2020年12月預定過渡期結束時臨到「無協議懸崖」。修訂案將尋求迫使政府放寬脫歐協議，讓英國留在關稅同盟，工黨將爭取北愛民主統一黨支持關稅計劃。施紀賢本人正尋求在野政黨會談，游說他們就修訂案共同努力。他又暗示要是有對約翰遜談出的協議有公投，工黨便將支持約翰遜政府提交下議院的「退出協議」。

（綜合報道）