下院議長白高漢拒批准表決 約翰遜脫歐草案3日兩觸礁

指「重複而混亂」與兩天前無異

約翰遜版本脫歐協議草案上周六在下議院因「利凱輝修訂案」而撤回，政府的盤算是在周一推動在英國時間周一晚10時前，即本港時間今晨5時左右再於下議院投票，政府並將於今天提出動議，加快推動《脫歐協議法案》實施草案。。

英國下議院於昨午2時半開會前，首相府發言人表示議員倘再以「利凱輝修訂案」模式試圖對政府的脫歐協議作出修訂，政府將撤回「有意義投票」：「假如議長批准，又無一些毫無意義修訂案的投票，有意義投票便將進行。」

然而，白高漢在開會約1小時已潑了約翰遜冷水，他對國會議員說：「我的裁定是，今天將不對這項（約翰遜脫歐協議草案）動議作辯論，因為這樣做將是重複和混亂的。」

約翰遜政府原認為，白高漢很可能鑑於議員上周六已考慮過相同問題，不再批准議員作表決前討論，因此視為通過良機。外相藍韜文此前宣稱夠票通過，可望下周如期脫歐。英美傳媒報道指約翰遜政府擬在表決通過後，今天（22日）提出「程序動議」加快推動《脫歐協議法案》實施草案，使法案可於本周五前通過下議院的審議程序，迅速交予上議院於本周末審議。

高浩文稱啟動硬脫歐「黃鵐行動」

蘭開斯特公爵領地事務大臣高文浩周日表示，由於無協議脫歐的風險確實增加，英國又不能保證歐洲委員會批准延期，所以政府的無協議脫歐應急計劃「黃鵐行動」（Operation Yellowhammer）已經啟動。《衛報》報道認為其言論旨在向議員施壓，逼他們贊成約翰遜的脫歐協議。

約翰遜上周跟歐盟達成的新協議，必須徵得國會表決批准。惟原定上周六舉行的表決，因新增的「利凱輝修訂案」提出「必須先通過落實脫歐的法律，才可批准新協議正式生效」，政府遂突然押後投票，並錯過此前法案所要求須於10月19日或以前獲國會通過協議。約翰遜無奈之下按國會上月通過的《彭浩禮法案》要求，發信向歐盟提請脫歐延期，但該信並沒他的簽名，以示他並不支持延期。

德外長：可有「少許技術性延期」

歐盟有可能因應英國脫歐新阻滯召開緊急峰會。德國外交部長馬斯（Heiko Maas）稱，希望英國議員周一會負起應有責任作表決，又指假如英國需要時間通過立法，可以想像有「少許技術性延期」，以便英國有序脫歐。他又稱，假如約翰遜方案不能在英國下議院通過，那麼歐盟可能不得不再檢視全面延期的可能。

彭博社稱目前英國整體來說，比原先懼怕的要好些；像房地產市場雖然轉淡但沒有崩潰，經濟於8月下滑過後，第三季有避免衰退迹象。高盛把英國持確認協議脫歐的可能性，由65％調升至70％；留歐可能維持25％。

（衛報/路透社/法新社）