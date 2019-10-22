下院議長白高漢拒批准表決 約翰遜脫歐草案3日兩觸礁

【明報專訊】英國距離10月31日脫歐限期僅剩10天，首相府昨表示希望國會議員直截了當地就約翰遜版本脫歐協議作表決，不過下議院議長白高漢決定不批准表決新脫歐協議，理由是情况與48小時之前並沒本質分別，只會重複步驟和混亂。這意味約翰遜推動脫歐過程在3天之內連遇兩挫折，首相府昨對白高漢決定表示失望。英國脫歐協議一再「難產」，德國外長昨稱，如有需要，柏林可同意押後少許，但指英國下議院倘徹底拒絕最新協議，歐盟成員國的情况將變複雜。
指「重複而混亂」與兩天前無異
約翰遜版本脫歐協議草案上周六在下議院因「利凱輝修訂案」而撤回，政府的盤算是在周一推動在英國時間周一晚10時前，即本港時間今晨5時左右再於下議院投票，政府並將於今天提出動議，加快推動《脫歐協議法案》實施草案。。
英國下議院於昨午2時半開會前，首相府發言人表示議員倘再以「利凱輝修訂案」模式試圖對政府的脫歐協議作出修訂，政府將撤回「有意義投票」：「假如議長批准，又無一些毫無意義修訂案的投票，有意義投票便將進行。」
然而，白高漢在開會約1小時已潑了約翰遜冷水，他對國會議員說：「我的裁定是，今天將不對這項（約翰遜脫歐協議草案）動議作辯論，因為這樣做將是重複和混亂的。」
約翰遜政府原認為，白高漢很可能鑑於議員上周六已考慮過相同問題，不再批准議員作表決前討論，因此視為通過良機。外相藍韜文此前宣稱夠票通過，可望下周如期脫歐。英美傳媒報道指約翰遜政府擬在表決通過後，今天（22日）提出「程序動議」加快推動《脫歐協議法案》實施草案，使法案可於本周五前通過下議院的審議程序，迅速交予上議院於本周末審議。
高浩文稱啟動硬脫歐「黃鵐行動」
蘭開斯特公爵領地事務大臣高文浩周日表示，由於無協議脫歐的風險確實增加，英國又不能保證歐洲委員會批准延期，所以政府的無協議脫歐應急計劃「黃鵐行動」（Operation Yellowhammer）已經啟動。《衛報》報道認為其言論旨在向議員施壓，逼他們贊成約翰遜的脫歐協議。
約翰遜上周跟歐盟達成的新協議，必須徵得國會表決批准。惟原定上周六舉行的表決，因新增的「利凱輝修訂案」提出「必須先通過落實脫歐的法律，才可批准新協議正式生效」，政府遂突然押後投票，並錯過此前法案所要求須於10月19日或以前獲國會通過協議。約翰遜無奈之下按國會上月通過的《彭浩禮法案》要求，發信向歐盟提請脫歐延期，但該信並沒他的簽名，以示他並不支持延期。
德外長：可有「少許技術性延期」
歐盟有可能因應英國脫歐新阻滯召開緊急峰會。德國外交部長馬斯（Heiko Maas）稱，希望英國議員周一會負起應有責任作表決，又指假如英國需要時間通過立法，可以想像有「少許技術性延期」，以便英國有序脫歐。他又稱，假如約翰遜方案不能在英國下議院通過，那麼歐盟可能不得不再檢視全面延期的可能。
彭博社稱目前英國整體來說，比原先懼怕的要好些；像房地產市場雖然轉淡但沒有崩潰，經濟於8月下滑過後，第三季有避免衰退迹象。高盛把英國持確認協議脫歐的可能性，由65％調升至70％；留歐可能維持25％。