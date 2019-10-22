不勝小報侵擾 梅根含淚訴生活難捱 壓力巨大 嘆「只是生存非真正生活」

夫婦下月暫停王室活動

哈里和梅根出訪非洲的紀錄片周日出街前，有消息人士向CNN表示，哈里王子與梅根會在11月中完成目前的王室活動後暫停王室職務，以享受家庭時間，其間相信會在英國和美國之間穿梭。消息人士指兩人仍未有確實計劃，因此不知何時會恢復王室活動。

哈里和梅根去年5月19日結婚，今年5月生下兒子亞奇（Archie）。ITV周日播放的紀錄片在上月哈里一家三口到訪非洲之時拍攝，梅根接受節目主持兼哈里20年好友布拉德比（Tom Bradby）訪問，直言過去一年生活很難捱。她憶述首次遇上哈里時，身邊友人都替她高興，但有英國友人預警英國小報會摧毁她的生活，她當時仍天真地認為無稽，但婚後才知情况比想像複雜得多。

英國小報以狗仔隊和咄咄逼人的記者追問著稱，哈里夫婦身為王室人員更少不了被關注。哈里母親戴安娜王妃22年因躲避狗仔隊追訪而死於車禍，令哈里長大和成家立室後更決心保護妻兒，不讓悲劇重演。他月初控告英國《太陽報》及《每日鏡報》偷聽他的電話內容，梅根亦控告《星期日郵報》早前非法刊登她寄給父親的私人信件。

感激記者關心身心健康

梅根被問及能否適應小報負面報道的壓力時，她含淚多謝布拉德比關心她的身心健康，她說：「多謝你問我。並不是有太多人問過我『還好嗎？』……我從來不認為這會是易事，但我曾認為（小報報道）起碼能公平。」她為此多次向哈里訴苦。

布拉德比在《星期日泰晤士報》撰文憶述，當時梅根說現在夫婦二人只是「活着」（existing），而非真正生活（living）。梅根說：「苦苦支撐並非生活的意義，人生需要的是生機勃發和感到快樂。」

回應與威廉不和 哈里：不同道路

有報道指哈里跟兄長威廉王子不和，哈里在紀錄片裏沒明確否認：「部分由於這角色、部分由於這工作和這家庭，在這些壓力下難免發生事情。然而我們是兄弟，永遠都是兄弟。我們目前的確走不同的道路，但我會一直在他身邊，我也知他會一直在我身邊。」

哈里又說，如果可移居非洲，那會很「美妙」，但在外界審視眼光和其他問題因素下，他看不到和梅根能如何達致他們希望出現的改變。不過，他表明兩人將來的工作將會圍繞非洲，特別是保育方面。

（衛報/CNN/中央社）