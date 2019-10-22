皇室漸失關注 「與新一代connect」考驗德仁

NHK上月底以電話訪問全國1539名成年國民，當中有72%表示對現今皇室非常關心或相當關心，認為現今皇室與國民親近的有71%，而認為平成年間皇室與國民距離變近的有69%。

明仁夫婦與民共苦樂 深入民心

雖然德仁仍為太子期間向以親民姿態示人，但最多受訪者期望未來皇室增加與國民接觸（22%），致力傳承日本文化與傳統及祈求國民幸福各佔18%，另有24%受訪者認為天皇應積極傳達自身想法，讓皇室與國民更接近。不過，18至29歲的年輕世代對皇室的認同感普遍較低，關心皇室者只有48%。

專研天皇制度的名古屋大學歷史專家河西秀哉准教授（相當於副教授）指出，平成年代災禍甚多，調查反映明仁夫婦親自慰問災民傳達出與國民苦樂與共的形象；至於年輕世代接觸的媒體甚多，要爭取其注意力，作為新天皇，德仁必須跟上社會變化的步伐，以不同途徑傳達信息。

（NHK/朝日新聞）