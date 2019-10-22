日皇即位禮 安倍展「祝賀外交」 一連5天晤50國領袖

「海思貝」影響 巡遊延下月

德仁今年5月1日繼承退位的父親明仁，成為日本的新天皇。他今日早上會先與皇后雅子在宮中三殿（賢所、皇靈殿及神殿）舉行儀式，到下午1時（本港時間中午12時）再到皇居正殿舉行「即位禮正殿之儀」，向國內外正式宣告即位。屆時德仁將連同雅子穿上傳統禮儀服飾，登上皇座，並在外國元首或領袖，以及各界代表前讀出即位宣言。到晚上兩人則會換上西式禮服舉行饗宴之儀，邀請嘉賓出席祝賀宴會。雖然30年前明仁舉行即位禮時，曾在連續4天內宴客7次，但日本政府考慮到德仁與雅子的負擔，改為分開4天宴客4次。另外，受早前颱風「海貝思」吹襲影響，災區仍需大量人力救援，原定於即位禮正殿之儀後舉行的巡遊活動將推遲至下月10日舉行。

王岐山林鄭月娥獲邀觀禮

今次出席觀禮的約有2000人，當中八成為國內賓客，包括皇族相關人員、政界人士、諾貝爾獎得主與奧運選手等民間代表等，另有來自175個國家或地區約400名元首或領袖、王室成員及使節等，以及聯合國、歐盟等國際組織代表，當中包括中國國家副主席王岐山、英國王儲查理斯王子、美國首名華裔部長趙小蘭等，本港特首林鄭月娥按計劃亦將出席。

安倍昨日在位於東京元赤坂的迎賓館迎接多名外賓，包括尼泊爾總統班達里（Bidya Devi Bhandari）、馬爾代夫總統薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih）、緬甸國務資政昂山素姬等。《讀賣新聞》及《每日新聞》等傳媒稱，安倍將藉外國領袖觀禮之機，展開「祝賀外交」，昨日已安排與23名政要展開馬拉松式會談。他料將於周三（23日）與王岐山會面，為中國國家主席習近平明春訪日作準備，另亦會與被視為知日派的韓國總理李洛淵於周四（24日）商談，或觸及二戰時強制徵用勞工等導致日韓關係惡化的歷史問題。

東京最高規格警力戒備

為確保來自全球的賓客安全無礙，東京都警視廳將設立最高警備總部安排部署，為1999年全日空航空客機遭劫持以來首次。今次警視廳投入最大規模警力加強保安，除了本月上旬起在東京中心地帶加緊抽查車輛，並加派人手巡邏，亦在皇居周邊多次演習，並借調保護要人部隊、緊急應變部隊及無人機對應部隊等，在貴賓入住地點及各國領使館加強戒備。另外，今明兩日首都周邊大部分高速公路將禁止通行，一般道路亦受管制。

日本亦料受颱風影響天氣。氣象廳昨稱，颱風「浣熊」正向日本本州移動，料在今日傍晚減弱為溫帶低氣壓，但仍將為西日本及東北地區帶來大範圍暴雨及狂風，恐此前颱風災區再發生洪水氾濫，亦可能影響儀式進行。

（NHK/朝日新聞/路透社）