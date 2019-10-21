約翰遜發3信 申延脫歐暗示可拒批 歐盟拒「孭鑊」謀定而後動

英國國會原定上周六召開特別會議表決約翰遜跟歐盟達成的新脫歐協議草案，但因暫時阻止議案通過生效的「利凱輝修訂案」獲通過，約翰遜政府隨即憤怒撤回協議。因此在《彭浩禮法案》規定的上周六晚上11時的死線到達時都未有協議通過，政府須再向布魯塞爾申請脫歐延期。約翰遜曾表示寧死都不再申請延期，但最終還是寄出信件，只是當中存在「小動作」。

申延期信件 約翰遜未簽名

約翰遜政府前後向歐盟發出3封信件：第一封是按國會於9月通過《彭浩禮法案》而提出延期脫歐至明年1月底，下款是英國首相，但約翰遜未在信上簽名；第二封由英國駐歐盟大使巴羅（Tim Barrow）發出，解釋首封信件是按國會通過的法例才提出；第三封則是約翰遜寄予圖斯克，暗示布魯塞爾可拒絕延期申請，並有約翰遜簽名。

在第三封信中，約翰遜稱本周會再爭取通過新協議，仍有信心在10月31日或之前完成這些程序。但他又指歐洲理事會有權決定是否同意英國國會的延期脫歐提議，聲言進一步延期會損害英歐的伙伴利益與雙邊關係。他主張結束脫歐進程，令雙方得以建立新關係。

約翰遜未在首封信函簽名，暗示延期要求是國會而非其政府的要求，BBC亦指約翰遜及後向圖斯克及其他歐洲領袖強調那是國會而非自己的信函。BBC政治編輯金斯貝格（Laura Kuenssberg）指這做法充滿爭議，勢將引起訴訟，挑戰約翰遜是否以此手段試圖繞過法院早前命令，甚至可能要鬧上最高法院。工黨影子財相麥祖恩批評約翰遜鄙視國會和法院。

脫歐協議闖關 最快今表決

歐盟27國已兩度批准英國延期脫歐，令原定今年3月29日「分手日」延至本月底。歐盟雖希望英國及時通過協議，但研究組織「變動歐洲下的英國」負責人梅農分析，歐盟不希望協議胎死腹中，但更不願背上罵名，因此預計不會拒絕延期要求。

圖斯克宣布已收到英方信函，將會跟其他成員國領袖研究如何回應。歐盟27國駐歐盟大使昨日開會商討，但歐盟官員相信不會很快有反應。約翰遜政府本周會再去馬，最快會在今日於國會重推表決。

（BBC/金融時報/衛報/中央社）