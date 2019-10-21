敘北停火令下未止戰 土軍遇襲亡

土耳其國防部在聲明稱，部隊昨日在泰勒艾卜耶德（Tal Abyad）展開情報任務期間，遭YPG的反坦克部隊與輕兵器部隊攻擊，土國部隊還擊自衛，其間一名軍人死亡，另有一人受傷。聲明又指控，跟美國協議設立「安全區」後，已遭以YPG為主力的「敘利亞民主力量」（SDF）攻擊最少20次。

路透社指出，雖然敘北邊境大致維持停火狀態，但不時傳出土國與庫族爆發衝突。庫族武裝上周五（18日）指摘土國轟炸敘國邊境城鎮艾恩角（Ras al-Ain）及其他東北部的平民聚居點，違反停火令。敘利亞人權觀察組織上周五稱土國行動已造成最少86名平民死亡，約16萬至30萬平民逃亡。土國官員否認指控，斥之為旨在破壞停火協議的陰謀。

埃爾多安前日出席活動時警告，如停火協議未能全面落實，到明日庫族武裝仍未依時完全撤出「安全區」，土國將恢復軍事行動，「壓碎庫族戰士的頭顱」，又強調確保庫族武裝撤走是華府的責任。法新社昨報道，目擊最少50輛包括救護車在內的車隊，載着SDF傷兵和健全者從艾恩角撤離，全國廣播公司（NBC）則指，原駐守敘北的美軍已陸續撤往伊拉克。

庫族武裝美兵撤離

土國外長恰武什奧盧昨稱，埃爾多安今日將赴索契與俄羅斯總統普京會談，緊急商討撤走敘北城鎮曼比季及科巴尼庫族武裝等事宜。俄國早前在美軍撤出敘北後派兵到曼比季巡邏。埃爾多安曾稱如會談無成果，將「實施自己計劃」。

（路透社/BBC/NBC）