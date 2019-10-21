孟晚舟案香港示威激發華裔投票

卑詩大學歷史系副教授單國鉞接受本報訪問時表示，新移民及和「第1.5代」移民（小時候跟家人移居加國）會較關心有關原居地的議題，例如有香港移民組織就向所有主要政黨發出問卷，詢問其對香港反修例運動的立場。「加拿大香港之友」日前則推出網上選民指南，鼓勵選民就孔子學院及華為等議題向候選人提問，以關注中共滲透加國的問題，將原居地議題連結到本土層面。

1976年從香港移民到加國的加拿大華商會理事會會長陳若虛向本報解釋，部分移民不熟悉加國政制，而且未來或會返回原居地，因此比起本地議題或參選人的功績，可能更關注中加關係。他又指當地華人圈子與香港一樣「有黃有藍」，例如的確有不少華裔選民對於加國扣留華為「太子女」孟晚舟感到不解而反對執政自由黨。他所屬的選區亦曾有華裔候選人表明支持香港示威，而遭部分華裔選民杯葛。

取態較保守 易傳假消息

陳若虛認為，華人社區較關注毒品、同性婚姻及教育等議題，有別於主流社會着眼經濟及環保等，而且受原居地傳統意識形態影響，他們對這類議題的取態相對保守。杜魯多在任內推動大麻合法化，但華人普遍不太能接受這項措施，有人亦藉此抹黑杜魯多，例如華人常用的通訊軟件微信早前就出現一則競選廣告，用中、英雙語寫明杜魯多的自由黨打算將硬性毒品合法化，呼籲民眾投票予保守黨。自由黨其後回應指杜魯多政府從未打算將硬性毒品合法化，批評廣告歪曲事實。陳若虛坦言，這類針對華人社區的廣告在過往選舉亦曾出現，當中不少有誇大或誤導成分，甚至是假消息，情况較主流社會更常見。

明報記者 陳籽穎