孟晚舟案香港示威激發華裔投票

【明報專訊】加拿大向來是華人熱門移民地，隨着中國華為公司副董事長兼首席財務官孟晚舟被扣押風波及香港示威等涉及中國的議題持續發酵，有學者及移居溫哥華逾40年的港人預料，會激發更多華裔選民投票。有居加港人稱，華人社區對大麻等議題相對保守，今次就有人藉此用誤導廣告攻擊現任總理杜魯多。他又認為比起主流社會，不實或偏頗資訊在華人圈子散播較嚴重。
卑詩大學歷史系副教授單國鉞接受本報訪問時表示，新移民及和「第1.5代」移民（小時候跟家人移居加國）會較關心有關原居地的議題，例如有香港移民組織就向所有主要政黨發出問卷，詢問其對香港反修例運動的立場。「加拿大香港之友」日前則推出網上選民指南，鼓勵選民就孔子學院及華為等議題向候選人提問，以關注中共滲透加國的問題，將原居地議題連結到本土層面。
1976年從香港移民到加國的加拿大華商會理事會會長陳若虛向本報解釋，部分移民不熟悉加國政制，而且未來或會返回原居地，因此比起本地議題或參選人的功績，可能更關注中加關係。他又指當地華人圈子與香港一樣「有黃有藍」，例如的確有不少華裔選民對於加國扣留華為「太子女」孟晚舟感到不解而反對執政自由黨。他所屬的選區亦曾有華裔候選人表明支持香港示威，而遭部分華裔選民杯葛。
取態較保守 易傳假消息
陳若虛認為，華人社區較關注毒品、同性婚姻及教育等議題，有別於主流社會着眼經濟及環保等，而且受原居地傳統意識形態影響，他們對這類議題的取態相對保守。杜魯多在任內推動大麻合法化，但華人普遍不太能接受這項措施，有人亦藉此抹黑杜魯多，例如華人常用的通訊軟件微信早前就出現一則競選廣告，用中、英雙語寫明杜魯多的自由黨打算將硬性毒品合法化，呼籲民眾投票予保守黨。自由黨其後回應指杜魯多政府從未打算將硬性毒品合法化，批評廣告歪曲事實。陳若虛坦言，這類針對華人社區的廣告在過往選舉亦曾出現，當中不少有誇大或誤導成分，甚至是假消息，情况較主流社會更常見。