兩大黨支持度緊咬 防同路政黨「𠝹票」 加國最緊湊大選 杜魯多陷苦戰

加拿大廣播公司（CBC）分析指出，由6周之前開始的選舉周期第一天，自由黨和保守黨在該電視台民調中的支持度已是以33.8%打平手，堪稱為這次選戰局勢定調，此後兩黨一直緊咬，保守黨最大領前幅度只有1.8個百分點，自由黨最大領前幅度則是0.9個百分點。CBC形容，這是加拿大近代最緊湊的一次選戰。預計所有票站在本港時間周二早上結束投票。

執政自由黨恐失過半議席優勢

選前CBC民調最新數字是自由黨（31.8%）輕微反超前保守黨（31.4%）0.4個百分點，新民主黨和綠黨分別以18.1%和8%排第三。

其他民調也反映選情激烈，Nanos Research指自由黨以32.6%對30.3%領前保守黨，黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）在選舉辯論表現出色的新民主黨則獲18.4%支持度。

分析相信，沒有政黨可在這次選舉的下議院338個議席中獲獨自過半，但依加國政治傳統，少數派政府出現的機會比執政聯盟大，但因並非最大黨優先組閣，即使保守黨議席比自由黨多（而未過半），要是贏得不太多，執政的自由黨或以對方所獲授權不夠，率先拉攏小黨幫忙，在國會通過組閣信任議案。

涉干預司法種族歧視 杜魯多聲望挫

現年47歲的杜魯多在2015年打着「陽光道路」的旗號，承諾政治革新，爆冷帶領自由黨勝選上台。他執政初年在國內外民望甚高，但自今年起聲勢逆轉，多次爆出醜聞。首先是年初被揭發涉嫌干預司法——司法部長公開指控他施壓阻止刑事檢控國內大型企業SNC-Lavalin，到上月再爆種族歧視風波，被翻出千禧年初任職教師時塗棕臉扮阿拉伯人的舊帳。連串醜聞令其民望低迷，有選民更批評他回應醜聞的表現傲慢。

保守黨被揭聘顧問打擊叛將政黨

評論相信，選戰結果視乎進步派選民會是像2015年般聚在杜魯多周邊，還是對他幻想破滅而踢走其政府。在這形勢下，杜魯多寄望阻止選民流失到立場相近的其他政黨，他近期多次警告選民提防「保守黨削減」（Conservative cuts），即指保守黨上台後會大幅削減開支和破壞自由黨對抗氣候變化的政策，被解讀為希望從新民主黨和綠黨手上搶回選票。

另一邊廂，《環球郵報》揭發保守黨曾聘用顧問「試圖摧毁」叛將建立的加拿大人民黨——後者創黨黨魁卞聶爾（Maxime Bernier）曾在保守黨黨魁選舉輸給現任的希爾（Andrew Scheer），隨後脫黨自立門戶。卞聶爾上周六表明，考慮入稟控告保守黨，又公開諷刺對方搞「骯髒政治」，指摘希爾欲以謊言和操縱勝選。希爾一直迴避談論案件，杜魯多則諷刺對手喜歡玩恐懼和分化的政治。

（CBC/路透社/法新社）