反地鐵加價 智利示威者縱火毀站

首都進緊急狀態 地鐵全線停駛

當局本月6日以能源成本上升及智利披索轉弱為由，提高地鐵繁忙時段票價至最高830智利披索（約9港元），觸發以高中生及大學生為主的民眾上街抗議。上周五晚，除了地鐵站成為示威焦點，能源公司Enel的總部亦遭人縱火。

當局表示過去11天鐵路系統發生逾200宗事故，主要涉及學生跳閘，由於地鐵遭「嚴重破壞」，難以確保列車安全行駛，故此上周五傍晚起關閉市內136個車站，並將於周末全面暫停服務。

引安全法起訴 表明加價不變

皮涅拉上周六批評有人故意破壞設施，宣布聖地亞哥進入緊急狀態，又表示將引用《國家安全法》起訴進行破壞的罪犯，意味被裁定損害公共服務罪成的人最高或面臨20年刑期。運輸部長赫特（Gloria Hutt）則指政府補貼地鐵近半的營運成本，表明不會改變加價決定。

智利是拉美最富有的國家之一，惟貧富懸殊問題嚴重。不少聖地亞哥民眾一直不滿生活負擔沉重，今次加價則成為導火線，觸發他們示威要求改革稅制、勞工法和養老金制度。

（路透社／衛報）