黎巴嫩全國示威 沙特阿拉伯撤僑 總理令執政聯盟72小時內解決

取消WhatsApp稅 民憤未息

這輪示威的導火線是政府上周四（17日）擬向WhatsApp、Viber等即時通訊應用程式的通話功能使用者，每日徵收0.2美元（約1.6港元）稅金。黎巴嫩全國只有兩間國營通訊公司，其流動通訊費是中東之冠，故國民普遍使用免費的手機通訊應用程式，故「WhatsApp稅」惹來極大不滿。此外，政府還擬逐步調高目前已達11％的增值稅，並開徵汽油稅。該國9月才宣布經濟緊急狀况，這些徵稅將加重國民生活負擔。

「我們試過和平 但行不通」

在民怨四起下，當局翌日撤回新稅提案，但貝魯特和第二大城市的黎波里等多地續有成千上萬民眾上街，部分人堵路縱火和破壞店舖等，甚至包圍總統府痛罵官員是「賊」。今次示威狀况接近2011年「阿拉伯之春」的抗爭，跨越宗教、政治派系和年齡，只有揮舞國旗，並無政黨旗幟，示威者高呼「革命！」和「推翻這政權」等口號，高奏愛國歌曲。有堵路燒垃圾桶的示威者道：「我們試過以和平方式，但行不通。我們要改變國家現况。」安全部隊上周五出動向貝魯特商業區的示威者發射橡膠子彈和催淚氣體。

批貪腐經濟崩潰 促高官下台

政治精英被炮轟多年來貪污禍國，導致經濟凋敝，基建和民生基本服務匱乏，卻還煽動派系鬥爭，損害國民利益以資地區強權，敦促要求薩阿德、總統奧恩、國會議長貝里和外長兼總統女婿巴西勒等高官下台。薩阿德（Saad al-Hariri）上周五（18日）晚發表全國電視講話，承認經濟前所未有的委靡、民生痛苦，「黎民嫩人等待政府提供解決辦法，我們卻不能給予他們」。他指摘執政聯盟阻撓改革，勒令「政府的伙伴們」在「72小時內給予可說服我們、街上人民和國際伙伴的解決辦法」。

（路透社/半島電視台）