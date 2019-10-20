修訂案反映國會不信政府

如約翰遜堅持表決並獲通過，「利凱輝修訂」將「暫緩」（withhold）這項通過結果生效，意味着即使約翰遜勉強促成自己協議表決過關，也在法律上暫時未能生效，換言之在《彭浩禮法案》英國時間周六晚上11時（香港時間周日早上6時）的死線前，新協議尚處於未獲通過的狀態，約翰遜必須按法案向歐盟提出延期3個月。

休會令議員介懷 故要求保證

這令首相府大感不滿，但BBC指出，正是約翰遜政府上台後跟國會議員的數次交手累積的不信任感，導致「利凱輝修訂」出現。其背後假設是這批議員明白一旦國會周六通過新協議，會令《彭浩禮法案》條款毋須啟動，但因英國正式脫歐前還需要進行其他必要的立法程序，屆時政府內外尋求「乾淨脫歐」的派系可能會在脫歐立法上搞小動作，在沒了《彭浩禮法案》延期脫歐規定的掣肘，他們無法有效反制，最終或導致英國在10月31日出現無協議脫歐。

BBC指出，約翰遜政府9月試圖迫使國會休會的做法，令軟脫歐派或留歐派心中有刺，故要求必須先得到一定的保證，確保不會發生無協議脫歐，才能放心讓脫歐協議過關。

（BBC）