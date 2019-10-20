英押後國會脫歐協議表決 最快周一闖關 約翰遜會否向歐盟提延期成焦點

利凱輝修訂案通過 稱「保險」免硬脫歐

這場被視為「超級星期六」的特別會議舉行了5小時辯論，之後就下議院議長白高漢接納的「利凱輝修訂案」投票。被約翰遜逐出保守黨的利凱輝（Oliver Letwin），提出修訂《彭浩禮法案》。上月通過的《彭浩禮法案》規定，若脫歐協議未獲國會通過，首相須向歐盟提出延期，法案死線為香港時間今日清晨6時。利凱輝提出的修訂要求，無論下議院昨日就協議表決與否，都必須先通過落實脫歐的法律，才可批准新協議正式生效。利凱輝表示，憂慮即使脫歐協議獲通過，之後的立法程序亦有可能出現問題，令英國最終在10月31日仍未完成有關工作，導致無協議脫歐，故此他提出修訂案作為「保險政策」。

修訂最終在在野工黨、北愛民主統一黨（DUP）及蘇格蘭民族黨（SNP）等支持下、以322票支持和306票反對獲通過。意味新協議不可能於即日內獲批，約翰遜須按照法案向歐盟提交申請押後脫歐的信件。不過，約翰遜隨即表明「不會跟歐盟商討延期事宜」，並會於下周啟動立法程序，重申如期脫歐才是對英國及歐盟最好的決定。工黨黨魁郝爾彬促請約翰遜重新考慮有關言論，蘇格蘭民族黨國會領袖柏家輝更狠批他視自己「超越法律」，明言若他不遵守法律就會「法庭見」。《衛報》報道，如果約翰遜沒有按限期去信歐盟，法院周一會裁決是否給他24小時寬限期，否則他就可能被控藐視法庭。

唐寧街10號隨後取消原定昨日就協議進行的表決，有官員透露會考慮押後至周一表決。歐盟委員會發言人則促請英國盡快就下一步行動通知歐盟。《衛報》報道，歐盟表示如果英國提出押後脫歐，會答應要求。

協議闖關有難度 未作決定24人成關鍵

協議能否於周一闖關仍有一定難度，約翰遜需獲得至少320票才能通過方案，根據英國廣播公司（BBC）估計，新協議目前取得312票支持，包括12名工黨成員，另有303票反對，主要包括工黨、DUP、SNP及自由民主黨等，尚未作出決定的24人將成為關鍵。前財相夏文達（Philip Hammond）憂慮，約翰遜政府試圖誘使議員支持「高度偽裝」的無協議脫歐，要求他證明不會在過渡期間消耗餘下的時間，然後促成無協議脫歐。

數以十萬計民眾在下議院開會期間，遊行到國會大樓外要求停止脫歐並重新舉行公投。有人揮舞着歐盟旗幟，直言脫歐是「一場即將來臨的全國災難，將破壞經濟」，主辦單位表示有逾100萬人參與。同場亦有脫歐派示威者要求落實2016年的公投結果，雙方多次發生爭執。在利凱輝修訂案獲通過後，不少反脫歐者都歡呼讚好。多名脫歐派閣員昨日離開國會時要由警員保護離開，商務大臣利雅華（Andrea Leadsom）斥示威者威嚇與他們立場不同的人，令人恐懼。另外亦有留歐派議員離開時被脫歐支持者騷擾。

（衛報／BBC／路透社）