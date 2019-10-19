女星Sulli自殺 網民欺凌關注重燃 韓演藝界倡網絡留言實名制

藝名Sulli的崔真理周一（14日）被發現在家中自縊，其親友透露她生前遭受嚴重的網絡惡意言論抨擊、羞辱，罹患抑鬱已久。她自2009年以女團f（x）成員身分出道，2014年一度因受不了網上的人身攻擊和侮辱，暫停演藝活動，翌年退團。她之後棄歌從演，惟依然受網上惡言纏擾，2017年曾割脈尋死不遂。

死後侮辱帖文不絕 藝人紛譴責

惟人雖死，惡言不息。有網民依然發表侮辱自殺女星的帖文。女團Girl's Day的方珉雅見其哀悼帖文下有沒口德者留言，即公開指摘舉報。部分網民又以Sulli之死為由，指摘2017年與她分手的男星。有人憤憤不平，斥那些展開新一波網絡攻擊的網民：「Sulli死，不是因為他，正是因為像你們的人。不要再製造另一個網絡欺凌犧牲者！」許多藝人在社交網發文哀悼之餘，批評那些中傷負評的網民。男星申鉉濬說：「惡意留言的人，卑劣膽怯又沒有面容的兇手。」變性藝人河莉秀等部分藝人亦表示自身受到網絡惡意抨擊，斥那些匿名者是「惡魔」等。

韓國演藝管理協會周三（16日）發聲明稱，藝人作為公眾人物，他們及其身邊人均受形同無差別恐襲的匿名網絡言語暴力和謠言所苦，主張以「超強勁」方法對付。河莉秀、吳正妍等均主張採取實名制，以阻嚇恣意攻擊者。

七成人支持 聯署籲政府落實

青瓦台的請願網站周二（15日）就出現爭取「互聯網實名制」的主張；請願者寫道：「雖然非常遲了，但以希冀不會再有犧牲者的心情啟動（請願）。」韓國時間迄昨晚9時，共有約18,600人同意。30天內倘有20萬人同意，政府相關部長和青瓦台首席秘書等官員須於30天內回應。Realmeter周二發表的民調亦顯示，502名受訪者中，69.5%受訪者贊成公開網上留言者真實名字。

其實韓國2007年起以門戶網站為中心採取互聯網實名制，但憲法裁判所2012年裁決，「互聯網實名制侵犯了表達自由、個人情報自決權、言論自由等權利」，互聯網實名制「實施以來，不法帖文並無顯著減少」，最後下令取消。

曾實施被裁違憲 專家憂箝言論

一些專家認為，網絡實名制會過分遏制言論自由，得不償失。首爾大學社會系教授張德珍（音譯）說：「那樣輕易一刀切箝制言論自由，是令人憂慮的。」有人建議採取其他方法。慶熙大學全球傳播系教授李泰光（音譯）就主張不設留言空間，起徹底杜絕之效。成均館大學社會學系教授具廷祐提倡從法規着手，認為該讓受害者獲得國家的法律支援，更容易循民事提訟。

（綜合報道）