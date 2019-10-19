英國會今表決脫歐協議 約翰遜有信心

BBC料拉攏工黨欲撐脫歐者

約翰遜稱，非常有信心議員看過協議內容後會想投票支持，但《金融時報》昨日指約翰遜向同僚透露，新脫歐協議未獲10名DUP議員支持，無法確保議案可在國會通過。《每日電訊報》則稱約翰遜屆時會向議員發最後通牒，要求從通過其協議或無協議脫歐之間二選其一。

假設所有議員出席並排除不會投票的議員後，通過脫歐協議須取得320票，但目前可投票的保守黨議員只有287人。英國廣播公司（BBC）預計，約翰遜會集中拉攏工黨中有意支持脫歐協議的議員、部分未表態但多次反對前首相文翠珊舊協議的保守黨脫歐派議員，以及23名獨立保守黨議員——包括21名被他逐出黨的叛將。

默克爾：若方案失敗 難免再延期

容克在新脫歐協議出爐後表明不接受英國再延期脫歐，但圖斯克未排除這可能性。《衛報》指德國總理默克爾在歐盟峰會上稱約翰遜方案若失敗，脫歐再延期難免。但愛爾蘭總理瓦拉德卡警告，英國議員不能假設延期申請肯定獲批，法國總統馬克龍亦說希望10月31日的脫歐限期獲尊重，不應再押後。

（BBC/衛報/金融時報）