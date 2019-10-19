加泰爆暴力示威 割席聲出現

昨日大集會下午5時舉行，來自區內各地的示威者陸續抵達，市內多處人潮湧湧，多個旅遊景點大受影響，其中名氣最響的聖家堂外面有4000名示威者聚集圍堵，被迫提早關閉。警方稱有52.5萬人參與，部分示威者放火堵路。

52萬人逼爆巴塞 有人放火

有別於以往加獨運動「微笑革命」採取的和平抗爭手法，這次浪潮出現大量暴力場面，例如示威首日的堵塞機場道路抗爭，在警方驅散過程中，有1名示威者盲了一隻眼，有人失去一側睾丸，多名警察受傷。到之後兩晚衝突延伸入巴塞市中心和旅遊商業區，有示威者向警員擲石、瓶子和爆竹等，甚至潑酸性液體，以及向警方直升機射煙花。示威亦蔓延往其他加泰地區城市，縱火燒車燒垃圾桶和路障普遍。

加泰自治政府主席托拉亦指摘暴力，稱「不能任由滲透者和煽動者摧毁數百萬加泰人一直以來以和平方式上街的形象」，「被判囚九子」亦發聲明強調暴力不代表他們。加泰老牌商會則提醒暴力可損城市和地區聲譽。

公投換牢獄 學者：暴力符邏輯結果

外界焦點如今聚焦最初發起示威的匿名組織「民主海嘯」（Tsunami Democràtic），很多人懷疑「民主海嘯」是托拉等加泰民選官員推動，旨在消減自身法律風險，但周三示威並非由它號召。街頭暴力破壞情景，特別是示威者與加泰地區警察的衝突場面，似乎超出了政客甚至乎「民主海嘯」的控制，引發加獨人士焦慮。

巴塞隆拿自治大學政治學者巴托梅烏斯稱：「這是獨立運動所擔心的最壞景象。領袖們盼展示和平示威形象，卻顯得不怎有力駕馭暴力分子，那人數雖少卻存在。」他指出，加獨人士原藉公投盼獲國際認同，但失敗換來牢獄，「假如你們一直講（爭取獨立）單邊主義並無出路，那麼暴力是合乎邏輯的結果」。西班牙國家法院昨日下令關閉「民主海嘯」的網站。

（金融時報/路透社）