「停火」1日 土耳其涉恢復軍事行動 安全區協議各說各話 歐盟促土耳其永久「停戰」

在特朗普突然宣布撤走駐守敘利亞北部的美軍後，土耳其即入侵敘利亞，強攻庫爾德族民兵的據點，其中以艾恩角（Ras al-Ain）及泰勒艾卜耶德（Tal Abyad）兩座城鎮受到最猛烈攻擊。但此舉被質疑背叛對抗「伊斯蘭國」（ISIS）時的盟友，在美國政界反彈下，特朗普政府派出副總統彭斯、國務卿蓬佩奧和新任白宮國家安全顧問奧布萊恩等前往土耳其斡旋。

彭斯稱應安卡拉要求設「安全區」

彭斯跟土耳其總統埃爾多安會面後達成協議，暫緩土方代號「和平噴泉」的軍事行動，但內容被指大幅遷就土耳其。彭斯稱，協議應安卡拉要求設立「安全區」，範圍是土敘邊界往敘國領土方向的32公里之內，條件是要先停火120小時，以供庫爾德族民兵「人民保護部隊（YPG）從「安全區」撤出。作為交換，華府不會向土耳其實施進一步制裁。他又指待庫族撤兵完成後，「和平噴泉」行動將完全中止。

土：「停火」不適用於恐怖分子

不過，土耳其的說法跟美方有明顯出入，例如外長恰武什奧盧抗拒使用「停火」一詞，聲言該詞只適用於兩個「合法當事方」，但庫族民兵在土國眼中只是恐怖分子。他表明，只有在「YPG或PKK（庫爾德工人黨）恐怖分子」撤出安全區後，安卡拉才會停止軍事行動。他宣稱土耳其軍隊會長留當地，「暫停一下不代表撤走我們的部隊，我們會繼續在那裏」。

彭斯稱YPG已開始撤兵，但以YPG為核心力量的「敘利亞民主力量」（SDF），其指揮官科巴尼（Mazloum Kobani）雖然確認願接受停火的「臨時協議」，當地傳媒卻引述其說法指，撤兵範圍只限艾恩角至泰勒艾卜耶德之間的地區，跟土耳其一方範圍更廣的解讀並不脗合。

特朗普形容達成停火協議是「對文明的偉大一日」，讚埃爾多安做對了事，「許多人的生命獲救」。但土耳其的野心是否僅止於此令人懷疑，奧巴馬時代曾深入跟進庫爾德和土耳其事務的高官卡爾（Colin Kahl）向《衛報》稱，估計土耳其旨在控制整個以阿拉伯人聚居地區為主的敘利亞東北部，但這次協議顯示更大的野心，「如果他們真的打算將庫爾德人完全推到M4公路以外的地方，那是巨大人口轉移，實際上涉及大型種族清洗」。

埃爾多安稱將設12監察站

不過，庫族昨日指土軍繼續轟炸平民地區和醫院，違反停火條款，但埃爾多安否認，他又表示會在安全區內成立12個監察站。

（綜合報道）