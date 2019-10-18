美大學調查 本科女生25％曾遭性侵

訪33大學18萬學生 包括常春藤

今次調查於去年春天所做，對象包括多間常春藤盟校在內的33間大學，受訪者包括逾18萬名本科或以上程度的學生。調查顯示，逾四成人表示曾在暴力威脅或未能表達意願的情况下，經歷性接觸甚至插入式性行為，當中包括男性及性小眾學生。

美國大學協會2015年亦曾做同類調查，兩次調查均有參與的21所院校中，學生遭性侵率均上升數個百分點。目前尚未清楚增幅是否反映校園內發生更多性侵個案，抑或出於其他因素，例如#MeToo運動提高學生對性侵的意識等。

感羞恥難獲援助 不足三成會舉報

不少參與調查的院校過去都曾傳出性侵醜聞，例如南加州大學去年被揭發其校園診所醫生泰鐸（George Tyndall），涉嫌於診症期間性侵多名女學生。該校在今次報告中亦是性侵率最高的大學之一，有31%受訪者表示曾遭性侵。史丹福大學日前亦被狠批處理女學生米勒（Chanel Miller）遭性侵的個案不力，該校只有29%的受訪本科女學生認為向校方舉報後，行政人員會作出公正調查。

美國大學協會主席科爾曼（Mary Sue Coleman）表示，今次調查反映性侵及不當行為在所有年級的學生當中仍非常普遍，教人憂慮，但她認為學生對構成性侵的因素及舉報方式等較4年前有更深了解。

（Mother Jones/紐約郵報）