「Twitter文體」總統函 土國總統轉頭就扔掉

俄羅斯克里姆林宮發言人亦表示，國家元首之間很少以這種語調聯絡，形容信件相當不尋常。英國廣播公司（BBC）引述消息人士稱，埃爾多安收信後將之扔進垃圾桶，拒接納建議。美國副總統彭斯和國務卿蓬佩奧周四（17日）則抵達土耳其，將與埃爾多安會面，促請土耳其停火。

以下為本報翻譯的特朗普致埃爾多安信件：

親愛的總統先生：

讓我們達成一份好協議！你不會想為屠殺成千上萬人負責，我亦不想對摧毁土耳其經濟負責——雖然我會這樣做。我已在布倫森牧師一事給你一次小小的示範（按：指美國去年制裁土耳其以迫使對方釋放布倫森）。

我已努力解決你的部分問題。不要讓世界失望。你可以達成好協議，馬茲盧姆將軍（即庫族率領的軍事同盟「敘利亞民主力量」總司令艾布迪）願跟你談判，並願作出空前讓步。我私下將他的來信副本加入附件給你，剛收到的。

如果你以正確和人道的方式處理這件事，歷史會對你有好評。如果好事沒發生，歷史會永遠視你為魔鬼。不要當硬漢，不要做傻瓜！

我稍後會打電話給你。

特朗普 謹啓

（BBC/法新社）