美兩黨聯手譴責特朗普敘北撤軍 彭斯率團談判 土耳其允停火120小時 「放生」庫族

譴責特朗普下令美軍撤出敘利亞北部的決議案，前日在眾議院以354票對60票的超過2/3絕大多數獲通過，包括眾院領袖人物在內的多名共和黨人皆投贊成票，是特朗普任內遇上最嚴峻倒戈。參議院多數派領袖麥康奈爾其後明言，會在參院盡快審議該決議案。

被諷「三流政客」 佩洛西拉隊走人

特朗普對此極為不滿，在其後跟國會兩黨領袖商討土耳其入侵敘北問題的會面上跟民主黨人激烈爭吵，最終民主黨人由佩洛西拉隊走人。參議院少數派領袖舒默向記者透露，特朗普把佩洛西稱呼為「三流政客」，他質疑會面「不是對話，而是批鬥，並不聚焦事實的下流批鬥」。

佩洛西則諷刺特朗普「崩潰」，她說：「我一直為總統祈禱……我認為我們現在需要為他的健康祈禱——總統一方出現非常嚴重的崩潰（meltdown）。」她解釋自己率隊走人的理由，指特朗普拒談現實，民主黨人「無法繼續會面」。

共和黨人則反擊指佩洛西才是問題根源，眾議院少數派領袖麥卡錫稱：「她又在會面拍枱走人，試圖令會面毫無成果。」

特朗普周日突然宣布美軍撤出庫爾德族民兵控制的敘利亞北部，並指土耳其將會出兵，隨即惹來拋棄反「伊斯蘭國」（ISIS）盟友的指控。

特朗普自詡高招 稱「庫族非天使」

特朗普周三聲言當前敘北局勢「對美國來說是戰略上高明」，他強調華府「不是警察探員」，重申要將美軍從「無盡的戰爭」之中帶回家。他甚至質疑庫爾德人「並非天使」，指可能要等俄羅斯支持的敘利亞跟土耳其自行爭奪領土。

敘北庫爾德族當局昨日稱，面對庫族民兵出乎意料的頑抗，土軍涉嫌在艾恩角（Ras al-Ain）使用凝固汽油彈（napalm）和白磷彈等國際社會禁用的武器。英國監察組織「敘利亞人權觀察」暫未能證實指控，但指出艾恩角過去兩天燒傷人數急增。迄今因土耳其進逼而流離失所的民眾已超過30萬。

（紐約時報/衛報/路透社/BBC）