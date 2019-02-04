告陰謀論者誹謗 美槍案遺屬獲353萬

桑迪胡克小學槍擊案發生於2012年，是美國史上死亡人數第二多的校園槍擊案。事發時槍手蘭扎先在家中射殺母親，其後帶着半自動步槍到桑迪胡克小學行兇，最後吞槍自盡。事件造成27人死亡，有20人是6至7歲兒童，惟不少陰謀論者堅稱事件從未發生，只是旨在推動槍管的「騙案」。

被告出書指桑迪胡克小學槍案揑造

波茲內（Leonard Pozner，圖左）的6歲兒子亦是死者之一。為增加事件的透明度以破解陰謀論，波茲內在社交媒體公開其兒子的死亡證明，惟陰謀論者費策爾（James Fetzer）及帕拉切克（Mike Palacek）出版書籍Nobody Died，聲稱「沒有人在桑迪胡克小學死亡」，質疑波茲內偽造兒子的死亡證明。

波茲內稱該書令他飽受騷擾，例如曾收到「回頭看看，死亡正在你背後」等威脅信息。他入稟威斯康辛州的法院控告兩人誹謗，並於上月與帕拉切克達成和解，但針對費策爾的訴訟依然持續。有精神科醫生作供指出，與陰謀論者衝突後，波茲內的精神狀態開始走下坡，出現創傷後壓力症候群（PTSD）。

費策爾則辯稱書中陳述「真實」，不構成誹謗，又認為沒有證據表明騷擾波茲內的人受書本啟發。惟陪審團認為書本的陳述屬誹謗，最終他被判賠償45萬美元。波茲內事後表示此案與言論自由無關，「像費策爾這類人有權展示他的無知，而受害人亦享有免受誹謗、騷擾或故意的恐怖主義之害等權利」。

（衛報）