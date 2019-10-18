多黨研國會阻撓 謀推動二次公投

北愛稅區問題 留歐派興訟

代表反脫歐人士的律師莫姆（Jo Maugham）昨日宣布入稟法院後一度暫緩，但最終仍決定興訟，預計法院今日展開聆訊。莫姆主張新版本脫歐協議有關北愛變相留在歐盟關稅區的做法，有違《2018年稅收（跨境貿易）法》第55條，條款指北愛爾蘭成為英國獨立關稅區屬非法，而除非政府廢除這條例，政府才可達成相關脫歐協議。他指若法院裁定新脫歐協議不合法，政府就有責任按《彭浩禮法案》（Benn Act）提出延長脫歐談判。

即使約翰遜的新脫歐協議捱得過司法挑戰，他要在國會贏得足夠票數亦不容易。留歐派大將利凱輝昨日成功促使國會批准新規則，容許後座議員為約翰遜方案提出修訂，令加入二次公投作為通過協議條件的機會出現。工黨影子脫歐事務大臣查普曼（Jenny Chapman）昨日明言，必會見到二次公投的修訂案被提出，但黨魁郝爾彬拒絕公開表態是否支持以二次公投表決約翰遜方案，重申其首選是否決該方案。自民黨黨魁施詠淳更聲言，必會盡力令二次公投加入留歐作為選項。但隨着歐盟委員會主席容克明言不會再同意英方申請延期脫歐，一眾國會議員或受壓須重新考慮是否向約翰遜方案投贊成票。

（路透社/BBC/獨立報）