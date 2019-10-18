脫歐協議達成 容克：不准再延期 北愛政黨未收貨 明日國會難過關

約翰遜昨在Twitter發文，宣布已達成「偉大新協議」，英國可「重奪控制權」。容克則形容協議「公平而平衡」，呼籲27個成員國領袖通過協議。有消息指約翰遜曾要求歐盟排除再度延期的選項，容克隨後在峰會舉行前稱：「不會再有延期（脫歐），沒有理據進一步延期——（脫歐程序）必須現在完成。」

英國國會上月通過《彭浩禮法案》（Benn Act），強制要求首相若未能達成脫歐協議，就須向歐盟提出延期，但隨着歐盟正式表明不會允許延期，英國國會只能選擇通過今次的協議，或在本月31日無協議脫歐。確保北愛與愛爾蘭之間沒有硬邊界仍是談判的關鍵之一，新協議下北愛將留守英國關稅區，但同時仍是貨物進入歐盟關稅區的入口，並會繼續實施歐盟貨物方面的規則（見表）；邊境檢查將設於愛爾蘭海。

北愛變相留歐稅區 DUP沒否決權

新協議亦規定有關安排實施4年後，將由北愛議會投票決定是否續期。約翰遜本月初提出的方案中，有包括「統派」代表民主統一黨（DUP）享有否決權的元素。但在新方案中「統派」過半同意並非貿易安排續期的必要條件；歐盟脫歐事務首席談判代表巴尼耶確認，DUP沒有否決權。

協議下一步需獲英國國會及歐洲議會通過才能生效，DUP取態是關鍵。DUP黨魁范愛玲及副黨魁杜立志較早前已發表聲明，表示不會支持約翰遜方案的海關安排。在約翰遜宣布達成協議後，該黨再批評協議未有顧及北愛的長遠利益，摧毀確立北愛和平進程的《貝爾法斯特協議》。但北愛「民族主義派」的新芬黨表示歡迎協議，認為任何協議都是「別無選擇下的選擇」。愛爾蘭總理瓦拉德卡亦稱歡迎，指新協議為北愛問題帶來「獨特解決方案」。

工黨黨魁郝爾彬批評，新協議比文翠珊版本「更差」，表明工黨不會支持。他又指處理脫歐最好的方法，是讓人民透過投票作出最後決定。蘇格蘭民族黨及自由民主黨的領袖亦反對新協議。德意志銀行預期，新脫歐協議有55%機會遭國會否決。

（衛報/路透社/BBC）