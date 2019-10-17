北愛政黨阻脫歐新協議 海上清關成障礙 圖斯克：方案基礎已備好

雙方為趕及歐盟今明兩日舉行的歐盟峰會前達成脫歐協議，周二起再次開會，到晚上休息數小時後昨日繼續。愛爾蘭總理瓦拉德卡稱多個議題仍有待解決。有歐盟官員稱雙方分歧收窄不少，但談判停滯不前，因有「北愛小政黨」反對海關規定的建議；約翰遜若要在國會通過脫歐協議，必須得到北愛民主統一黨（DUP）的支持票。

歐盟兩延解說方案環節

圖斯克昨日稱：「它（協議內容）仍在改變，而協議的基礎已準備好，理論上明日我們可以同意。」他指英國首相府出現最新「疑慮」，布魯塞爾要先等待，相信到入夜後會知道約翰遜政府能否得到足夠政治支持，推進修訂後的脫歐協議和英歐未來關係政治宣言。路透社引述歐盟3名外交官指出，歐盟向成員國大使解說方案的環節兩度延遲，最新時間是香港時間今日凌晨1時。

約翰遜為爭取DUP支持，3日內第三度跟DUP會面，游說支持向歐盟妥協的方案；即讓脫歐後北愛不是歐盟關稅區一部分，但遵守歐盟關稅規定。愛爾蘭RTE電視台的康奈利（Tony Connelly）周三引述歐盟消息，指DUP接受有關關稅規定的建議。DUP黨魁范愛玲隨後否認，形容有關說法胡說八道，指他們仍在商討；該黨脫歐事務發言人威爾遜（Sammy Wilson）表明，任何新安排必須得到北愛議會批准。約翰遜昨日還跟保守黨下議院後座議員黨團會面爭取支持。

方案倘難產須提延遲脫歐

柏建熙昨日向國會議員表示，假如仍未能達成脫歐協議，約翰遜就會按法例向歐盟提出延遲脫歐期限，但重申致力於10月31日有協議、暢順及有序地脫歐。瓦拉德卡稱本周歐盟峰會前未能解決的話，在10月31日脫歐期限前仍有時間行動。

（路透社/法新社/衛報）