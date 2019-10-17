法消防員加薪示威 警水炮驅散

消防員遊行的訴求包括提升薪酬、確立退休金保障及改善工作際遇，例如提高滅火津貼，與警員的同等獎金看齊。示威初時以和平方式展開，遊行隊伍響起口哨、煙霧及警笛聲，有人則揮舞「付出多收入少，歡迎加入消防服務」等標語。後來消防員試圖在國民議會大樓及環城大道堵路，與警方爆發衝突。路透社報道，有消防員打算攀越國民議會大樓外的鋼圍欄時，警方向他們投擲催淚彈。示威者後來轉移到巴黎東部，消防員繼續與防暴警察對峙，警方則出動更多催淚彈及水炮驅散。

不滿人手不足 津貼遜警員

目前法國消防員絕大多數都是志願者，逾24萬名消防員當中，僅一成六為專業消防員。根據salaryexpert網站資料，法國消防員月薪起點約為2.95萬港元，整體平均月薪則約4.1萬港元。

有參與示威的消防員表示，消防員人數持續下降，工作量卻不斷增加，甚至被要求取代救護車服務。專業消防員聯盟主席戈雷蒂（Andre Goretti）稱，他們自6月起罷工，但只換來當局漠視。

大會宣布遊行人數為7000至一萬，巴黎警方則指有7400人參與。不少消防員視今次遊行成功，亦獲當地醫生、護士及救護人員支持，他們亦不滿行業人手不足。法國本月初亦有警員發起遊行，抗議工作環境惡劣，以及黃背心示威後輿論聚焦警察暴力，導致士氣低落，促各界關注警員壓力及自殺率上升問題。

（法新社/路透社/France 24）