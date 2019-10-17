敘北丕變 俄軍填美真空土國拒停火

權力改組利俄 「意外禮物」

美國及其盟友組成的聯軍周二在Twitter宣布撤出曼比季，當地居民指敘利亞政府軍的坦克和俄羅斯軍用車輛隨即駛入城鎮。俄國親政府記者布洛欣（Oleg Blokhin）在facebook上載一段美軍廢棄基地的影片，表示：「昨日美軍在這裏，今日就變成我們。」

普京周二與埃爾多安通話，誓言阻止土耳其與敘利亞政權的軍隊正面交鋒，並邀對方在未來數日訪俄。

目前未知普京是否打算無限期在該地區部署軍隊，但敘利亞東北部的權力改組為俄方帶來兩項好處，包括讓盟友巴沙爾政權加快重掌整個敘利亞領土的控制權，並吸引其他國家在中東地區與俄國結盟。俄羅斯科學院轄下歐洲研究所的中東專家舒米林（Aleksandr Shumilin）形容，目前的局勢是「普京意料之外的禮物」，預料他或藉此加強與土耳其的聯繫，拉開土耳其與北約之間的距離。

華府日前宣布對土耳其實施的制裁則被批成效有限，總統特朗普決定派遣重要人物到安卡拉，包括副總統彭斯、國務卿蓬佩奧、國家安全顧問奧布萊恩及敘利亞事務特使傑弗里（James Jeffrey）。他們今日將向埃爾多安轉達特朗普的要求，即談判停火，否則特朗普會對土耳其實施經濟制裁。惟埃爾多安至今仍拒把軍事行動降級，土耳其報章《自由報》（Hurriyet ）昨日刊登他撰寫的評論，駁回美國斡旋促成停火的提議，又表示不擔心美國制裁，直言「我們永不會宣布停火」。

（衛報/紐約時報/路透社）