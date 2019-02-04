打擊逃稅 韓查122藝人運動員網紅

國稅廳周三（16日）宣布，調查122名全國高收入逃稅嫌疑者，這些人分為3類：54名是演藝人、社交網絡服務市場產業者、網紅等新類型高收入業者；40名是藉着大型律師行與會計師樓幫忙逃稅的高收入者；28名在申報以外有未經解釋財政來源而生活奢華者。

親人掛名支薪 空殼公司助逃稅

國稅廳利用資訊技術分析工具「次世代國稅行政系統」發掘資料，配合金融情報分析院的情報、外匯交易資料等，篩查出逃稅嫌疑人士。這批人之中，有的隱瞞在社交網絡服務市場販賣商品所得利益，有的在以有限公司名義購入的豪宅居住；另亦有些人的子女或親人掛名工作支薪，轉移用於高級酒店、高爾夫球場、機場免稅店等使費。調查員突擊搜查一嫌疑者辦事處，發現1公斤金條、一筒筒5萬韓圜鈔票和一疊支票。

國稅廳舉例，有一名運動員在稅務專家協助下，以父母名義開設空殼公司，配合造假的公司稅務報表逃繳所得稅。一名藝人藉把販賣「粉絲」聚會門票或紀念品的收入存於父母戶口，同時又以發薪給無實際職務親人等手法逃稅，把相關資金用於買名車、海外旅遊、購置房地產和飲食。一名YouTube擁有數百萬追隨者的網紅，並無申報播放內容的廣告收入、生活費和接待費。

執政共同民主黨國會議員上周四引述所得國稅廳資料透露，有逃稅嫌疑的網紅由去年1人增至上月的7人，涉逃稅金額達45億韓圜（3030萬港元）。據韓國Google資料，在YouTube擁有逾10萬追隨者的韓國頻道逐年以倍數急增，2015年僅367個，2017年已達1275個。這些人所得的廣告費、贊助、禮劵等收益不少，但稅務機關難以把握他們的收入情况。目前YouTuber的廣告收入須通過設於新加坡的Google亞洲辦事處轉匯，雖可藉蒐集外匯資料的韓國銀行通報，但按外匯交易法等，僅限於每年1萬美元或以上的情况，倘涉事者以第三者名義和分散手法轉匯，就存在避過耳目的可能。

YouTube網紅急增 稅制存漏洞

國稅廳表示，2018年他們追徵金額達6959億韓圜（近47億港元），為歷年之最；過去兩年間總共調查了1789名高收入人士，追收了1.3678萬億韓圜（約92億港元），91人交由警方落案起訴。

（中央日報/韓聯社/京鄉新聞）