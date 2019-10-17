香港示威啟發印尼英國加泰運動

佔機場Be Water見反修例影子

加泰獨立運動以往大多和平舉行，但在西班牙最高法院重判9名獨立領袖入獄9至13年後，當地爆發一連串暴力衝突，包括有示威者試圖佔領首府巴塞隆拿的機場，導致逾百班航班停飛，情况一如香港兩個月前「和你飛」行動。示威組織「民主海嘯」還透過Telegram加密程式分發約130張登機證，就像香港部分示威者購買廉價機票以繞過禁制令進入香港機場般。有從市中心出發的年輕示威者當時就直言：「我們準備變香港。」

示威者：準備變香港

商業新聞網站Quartz.com報道，加泰獨立運動人士過去幾周仔細分析香港示威者的抗爭技巧，以找出有效的方式和可能在加泰有用的模式。到上月底，草根組織「加泰國民會議」（ANC）甚至召開過一個名為「使用新技術作非暴力鬥爭的經驗：香港個案」的公眾論壇。鼓動加泰民眾政治行動的網上平台Picnic x Republica一名代表說：「我們受香港示威啟發很多，雖然我們明白雙方社會有不同……香港人做得很好，讓所有人知道他們透過社交網絡抗爭……這是我們學到的第一件事。」該平台的網站首頁就展示了數個香港抗爭者使用的Telegram頻道和照片。

香港示威者「Be Water」（要知所進退）的哲學亦為加泰人所採用，他們鼓吹的「海嘯」就有流水和隨時變陣的意思。為了學習香港示威者能持續多個月讓國際社會關注，Picnic x Republica鼓勵加泰人像香港示威者一樣戴口罩、頭盔，帶備雨傘和其他護盾，不止保護身分免被當局得知，也有助強化加泰抗爭的國際形象。

（Quartz）