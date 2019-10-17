加泰抗爭推手「民主海嘯」浮面 民眾續示威徒步赴巴塞 中央政府誓揪主事人

西班牙最高法院周一裁定9名加泰獨派前高官煽動叛亂和不當使用公款罪成，重囚9至13年，加泰地區多個城市隨即出現連串示威。昨日最新發展是自治區多個城鎮早上有民眾出發遊行，預期到明天聚首巴塞隆拿，再組織大型集會。各大學生會則號召展開連續3天罷工。

示威趨向「城市游擊戰」

對比約10年前「加泰國民會議」（ANC）和Omnium首次發起的「微笑革命」撐獨運動，這一輪的示威出現不少比昔日明顯更多暴力的場面。在周一的示威首日，已有約1萬名示威者響應社交媒體的「將加泰隆尼亞變成新香港」號召，堵塞通往巴塞隆拿最主要國際機場埃爾普拉特（El Prat）機場，導致110個航班停飛，警方出動驅散，有115人受傷。

到周二再有示威者到政府辦公室外靜坐，在巴塞隆拿參與的示威者約有4萬，而分離主義「重鎮」赫羅納有約9000人。巴塞街頭有示威者向防暴警察掟石，又在街道縱火，警方以警棍及海綿彈驅散示威者，約有30人被捕，最少130人受傷。政府周二聲明指並非面對和平示威，而是多個組織策劃的街頭暴力。

歷史學家埃斯庫利斯（Joan Esculies）稱，自2017年獨立公投失敗後，部分獨派人士認定「微笑革命」未帶來好結局，名為「民主海嘯」的運動想發起「城市游擊戰」。

被囚獨派前高官籲非暴力

在堵塞機場行動後，「民主海嘯」在Twitter稱：「這僅是開始，我們要為即將發生的事做準備，並確保『民主海嘯』不會停下來。」這組織9月首次亮相社交網站，號召獨派支持者在最高法院裁決前作出公民抗命和非暴力抗爭行動。

「民主海嘯」的幕後主事人未明，號召民眾參與示威主要依賴Telegram，近期更開發出自家手機通訊軟件，用戶只能從組織其中一名成員先取得二維碼，才可使用。組織成立前夕，前加泰自治區主席普伊格德蒙特等數名獨派領袖在瑞士會面，惹來組織跟加泰獨派政黨有關的猜測，但有組織成員否認。

西班牙內政部長格蘭德—馬拉斯卡周二則表明，最終都會找出「民主海嘯」背後的主事人；最高法院則第三度發出拘捕令，要求比利時協助引渡普伊格德蒙特。被判囚9人透過刑期最長的前加泰自治區副主席容克拉斯的官方Twitter帳號發表簡短聲明，強調「全面支持動員大型及和平的遊行」，但又指「沒有暴力代表我們」。

（法新社/路透社）