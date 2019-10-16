威脅東南亞貧童健康 聯國憂慮即食麵風行

點名菲律賓印尼馬來西亞

UNICEF昨天發表「2019年世界兒童狀况：面對營養不良的挑戰」報告，顯示全球5歲或以下兒童營養不良的平均比例為三分之一，可是在上述3個東南亞國家達到四成。UNICEF數據顯示，印尼、菲律賓和馬來西亞的5歲以下兒童數目，在去年分別達2440萬、1100萬、260萬。

報告指出，當今兒童面對的不是饑饉，而是營養失衡。在全球化與都市化下，人們的飲食與生活模式丕變；父母皆要工作的情况普遍，廉價超加工食品普及。鄉郊人口流入城市工作後，家長只懂填飽孩子，卻沒有思考蛋白質、鈣或纖維的攝取量。他們經濟環境欠佳，放棄烹煮傳統富營養蔬果肉食，而取經濟實惠、方便快捷的預製食品，其中即食麵「輕易成為原該是均衡飲食的替代品」。惟即食麵欠缺重要養分和微量營養素如鐵等，同時又高鹽高脂兼缺乏蛋白質。

儘管印尼、菲律賓和馬來西亞俱獲世界銀行評估為中等收入國家，但數以千萬計民眾「餐搵餐食餐餐清」。這些東南亞國家低收入家庭的主食，包括即食麵、番薯、大豆製品、高糖餅乾、汽水、快餐。根據世界即食麵協會數據，印尼去年的即食麵消耗量為世界第二大，達125億份，僅次於人口多數倍的中國，比印度與日本合計還要多。

乏營養影響學習 墮貧窮循環

UNICEF說，兒童缺乏營養損害健康，影響學習能力，還增加女性長大後分娩死亡的風險，也更有可能變得貧窮。專家呼籲當地政府援助。

（法新社/UNICEF）