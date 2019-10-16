罕有世盃外圍賽 兩韓平壤閉門戰

沒直播沒觀眾沒傳媒

現時國際足協（FIFA）國足排名榜上，韓國排37位，朝鮮第113。此前兩隊交鋒，因為朝鮮不准境內奏韓國國歌及升韓國國旗，通常會在韓國或第三國作賽，只有1990年例外。這趟朝鮮同意在平壤可容納5萬人的金日成競技場內奏國歌和升國旗，惟朝方處處冷待韓國隊。韓國球隊經北京入境後，雖然獲朝方安排入住最高級的高麗酒店，但朝鮮僅派出5名官媒記者採訪賽前記者會，但官媒卻沒有作報道。有別於一般國際賽，朝鮮事前表明不准直播或轉播，又因不准韓國記者團、球迷團入境，韓國記者團連實地報道賽况的機會都沒有，只能靠兩名韓國足總人員在場內以電郵匯報賽事概况，再由統一部與足總通報。韓方稱，朝鮮答允當韓國國足代表團昨天離境時，會獲發相關賽事錄影DVD光碟。

歷史性播韓國歌 賽後交錄影DVD

金日成競技場內昨日既無韓國觀眾，連外國球迷也不得入場。英國廣播公司報道，身處朝鮮的外國遊客都不得觀賽。儘管韓國足總人員事前稱，國際足協（FIFA）會長恩范天奴（Gianni Infantino）會觀賽。

朝鮮領袖金正恩2月底在越南河內跟美國總統特朗普的會談不歡而散，接着遷怒韓國，從3月起便截斷了官方聯絡。韓國政府一直想打破僵局，曾期望這外圍賽會是一個機緣。去年2月，韓朝關係便以平昌冬奧為契機迅速好轉過，到9月平壤舉行的「文金會」，雙方且議決2032年合辦夏季奧運。不過，有韓國網民從現况看，不禁質疑計劃是否可行：「我們連看一場外圍場都不成，怎能合辦奧運？」

（彭博社/中央日報）