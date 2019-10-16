罕有世盃外圍賽 兩韓平壤閉門戰

【明報專訊】朝鮮首都平壤昨罕有主辦兩韓男足世界盃外圍賽，韓國官方原期望今次外圍賽能像去年平昌冬季奧運般起到促進雙方關係的效果，惟朝鮮反應甚為冷淡，非但拒絕直播，還不容許韓方球員以外的人士進場，包括外國傳媒和觀眾，反映兩韓關係之差。朝、韓國足昨日0：0賽和收場。
沒直播沒觀眾沒傳媒
現時國際足協（FIFA）國足排名榜上，韓國排37位，朝鮮第113。此前兩隊交鋒，因為朝鮮不准境內奏韓國國歌及升韓國國旗，通常會在韓國或第三國作賽，只有1990年例外。這趟朝鮮同意在平壤可容納5萬人的金日成競技場內奏國歌和升國旗，惟朝方處處冷待韓國隊。韓國球隊經北京入境後，雖然獲朝方安排入住最高級的高麗酒店，但朝鮮僅派出5名官媒記者採訪賽前記者會，但官媒卻沒有作報道。有別於一般國際賽，朝鮮事前表明不准直播或轉播，又因不准韓國記者團、球迷團入境，韓國記者團連實地報道賽况的機會都沒有，只能靠兩名韓國足總人員在場內以電郵匯報賽事概况，再由統一部與足總通報。韓方稱，朝鮮答允當韓國國足代表團昨天離境時，會獲發相關賽事錄影DVD光碟。
歷史性播韓國歌 賽後交錄影DVD
金日成競技場內昨日既無韓國觀眾，連外國球迷也不得入場。英國廣播公司報道，身處朝鮮的外國遊客都不得觀賽。儘管韓國足總人員事前稱，國際足協（FIFA）會長恩范天奴（Gianni Infantino）會觀賽。
朝鮮領袖金正恩2月底在越南河內跟美國總統特朗普的會談不歡而散，接着遷怒韓國，從3月起便截斷了官方聯絡。韓國政府一直想打破僵局，曾期望這外圍賽會是一個機緣。去年2月，韓朝關係便以平昌冬奧為契機迅速好轉過，到9月平壤舉行的「文金會」，雙方且議決2032年合辦夏季奧運。不過，有韓國網民從現况看，不禁質疑計劃是否可行：「我們連看一場外圍場都不成，怎能合辦奧運？」