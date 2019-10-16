歐盟設死線 逼英讓步愛爾蘭海設海關 新脫歐協議最快今出爐

為了讓歐盟各國在周四起一連兩天的領袖峰會前，有足夠時間鑽研文件的準確用字，歐盟要求英國於「周二完結前」提交新脫歐方案。有歐盟消息人士強調這並非「確實的死線」，雙方仍可於下周繼續談判。若英國未能在死線前提出方案，歐盟領袖或需於本月底前再舉行另一次峰會。

3種結果 3個議題

英國以外的27個歐盟成員國部長周二齊集於盧森堡，召開領袖峰會前的預備會議，其間巴尼耶提到達成協議需雙方努力，「現在是時候將雙方的良好意願轉變為法律文件」。有外交官透露，他在會上預料將會出現3種結果：與英國在周二達成協議、再度延遲英國脫歐期限，或談判「破裂」。他續指目前歐盟與英國仍就3個議題磋商，包括愛爾蘭島的關稅安排、北愛議會對新安排的否決權，以及定奪英國脫歐後競爭政策、就業權利、環境標準等範疇的公平競爭條款。英國期望放寬有關限制，但歐盟則憂慮此舉會為英國帶來不平等的優勢。

法國總統馬克龍亦對協議保持謹慎的樂觀，他周二與英國首相約翰遜通話後，其幕僚表示他同意談判有「正面的動力」。唐寧街則形容兩人的對話具建設性，其發言人表示英方期望能在歐盟領袖峰會前就協議取得進展。愛爾蘭政府同日則表示目前的進度緩慢，未來「需要採取重大步驟以繼續取得進展」。

上周有消息指若英國與歐盟達成協議，約翰遜將緊接於周六（19日）召開國會特別會議，讓議員就新協議表決，被視為決定脫歐安排最關鍵的日子之一。不過保守黨下議院領袖李思銘（Jacob Rees-Mogg）周二表示，現時談論國會會否在周六開會仍言之尚早，由於會議安排取決於仍在舉行的談判，他目前尚未能交代當天的計劃。約翰遜正積極爭取國會通過協議所需的議員人數，他周一晚與北愛爾蘭「民主統一黨」（DUP）會面以爭取其支持，另外亦有部分強硬疑歐派與主張「有協議脫歐」的工黨議員表示或會支持可能達成的新協議。

（路透社/法新社/衛報）