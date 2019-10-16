拒從禁令續示威 英環團圍堵政府部門

倫敦大都會警察周一（14日）晚按《公共秩序法》第14條，聲言「反抗滅絕」示威活動當晚9時結束，警告留守者會被捕，但示威者拒絕撤離紮營抗議的特拉法加廣場，招來數百警察清場，其間有人將自己黏在地上；被拘者包括歐洲議會的綠黨成員。

「反抗滅絕」促停建8800億高鐵

XR矢言要持續按計劃在倫敦市內實行兩周的示威。共同創立人布萊德布魯克（Gail Bradbrook）昨晨再率示威者到位於倫敦的英國運輸部，抗議當局計劃興建連接倫敦與伯明翰的880億鎊（8800億港元）「HS2」高速鐵路項目，將摧毁或損害108處的古老林地，包括一棵有250年的梨樹。布萊德布魯克爬到運輸部大樓出入口的門上，指摘該項目助長全球暖化。她在門口貼標語並用錘子、鏍絲拔打爛窗子，後來被捕。

上周一至今近1500人被捕

此外，XR周二為糧食安全議題，堵塞英國軍情五處（MI5）周遭道路舉行「大型食物分享會」，並聲言晚上將重返特拉法加廣場。

XR上周一（7日）起展開連場環保示威，已有近1500人被捕。英國政府昨表示，在該環保組織示威過後，英國已在採取領先全球的遏止氣候變化行動。

（衛報/法新社/路透社）