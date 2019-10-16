被視表態撐軍方 土國足作賽行軍禮捱轟

法政客紛抨擊 歐足協調查

美國有線新聞網絡（CNN）報道，土耳其隊上周五（11日）對陣阿爾巴尼亞的歐洲國家盃外圍賽中，土耳其在最後一刻絕殺，球隊主場1：0險勝。進球後，球員走到主場球迷的看台下，一致做出敬軍禮的動作。賽後土耳其隊又在其官方Twitter上分享一張包括教練團隊和球員在內全隊上下敬軍禮的照片，並配文稱：「球員以勝利向我們勇敢的士兵和烈士致敬。」

外界相信土耳其國足是要表達對土耳其在敘利亞東北部地區發動軍事行動的支持，也被認為是對於反對土耳其軍事行動的歐洲國家的挑釁。法國不少重量級政客紛紛發聲譴責。法國極左政黨「不屈服的法國」的梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）在Twitter上發文稱：「如果土耳其足球員做軍禮動作，他們就要預期外界把他們當作敵軍士兵。我們要拒絕與他們作賽。」法國民主與獨立派聯盟（UDI）領導人拉加德（Jean Christophe Lagarde）也表示，很遺憾土耳其球員打破了體育與政治之間應有的界限。

雖然法國國內反對聲音驟起，但土耳其隊周一作客法國的賽事如期舉行，只是原計劃到場觀賽的法國外交部長勒德里昂在比賽開始前數小時取消行程。雙方最後1：1言和，但土耳其球員入球後又做出敬軍禮動作。

國際足協（FIFA）和歐洲足協均規定禁止使用手勢、語言、物品或其他方式，傳遞不適合體育賽事的挑釁信息，特別是政治信息。去年6月瑞士在對戰塞爾維亞的世界盃分組賽中，3名瑞士球員先後以「雙頭鷹」手勢慶祝入球和勝利，被認為是向阿爾巴尼亞國旗致敬和挑釁塞爾維亞，最後被FIFA罰款。

歐洲足協表示高度關注土耳其球員的行為，已展開調查。土耳其足總未有回應。

（CNN）