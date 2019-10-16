敘北15萬人逃亡 缺水缺糧醫院停運

【明報專訊】土耳其上周二正式向敘利亞北部庫爾德族人發起進攻，稱要打擊恐怖分子及在敘國邊境建立「安全區」，事件恐觸發人道危機。聯合國估計，區內多達15萬平民逃離家園，部分醫療設施遇襲無法運作，部分與激進組織「伊斯蘭國」（ISIS）有關人士亦已逃出拘禁設施，當地情况料日益惡化。
聯合國人道事務協調廳（OCHA）稱，土耳其的空襲與炮轟造成兩國邊境多人傷亡，截至周日（13日） 最少已有15萬平民逃難，主要來自邊境城鎮艾恩角（Ras al-Ain）及泰勒艾卜耶德（Tal Abyad），鄰近為敘利亞內戰難民而設的難民營亦掀起逃亡潮，料受影響人數可增至40萬。另外，原本拘禁與ISIS相關人士的設施亦因土國襲擊受損，導致在囚者逃出，但確實數字未明，對此嚴重關注。
150萬人需醫援 WHO憂爆傳染病
世界衛生組織（WHO）亦指出，土耳其軍事行動展開當地已有多達150萬人需要醫療援助，當地數間醫院及診所因軍事行動被迫停止運作，醫療人員亦因撤離而人手短缺，令情况惡化。
WHO亦稱，部分受影響地區出現缺水缺糧及電力中斷的報告，令傳染病爆發的風險急增。世界糧食計劃署（WFP）正全力向受影響民眾派發緊急糧食包應急。
聯合國秘書長古特雷斯要求各方容許救援機構及其合作伙伴在當地工作，以讓平民獲得「持續、不受干擾及安全的人道援助」。