紐時：美密謀調走部署土耳其核彈 盟國關係瀕危 華府官員憂核武成「人質」

俄軍隊巡敘北 分析觀望取代美軍

報道稱，美方擬撤走的為B61戰術核彈頭，冷戰時期起已存放於土國南部的因吉爾利克空軍基地（Incirlik Air Base）。該基地距敘利亞邊境約400公里，是美國監視蘇聯的重要偵察基地，現時由美國控制，與土耳其軍隊共用。兩名美國現職及前任官員指出，美國國務院及能源部近日正秘密研究將該批核彈運走。其中一名高級官員形容，該批核彈已成土國總統埃爾多安對土美關係的「人質」，將之運走意味美國與土耳其的同盟關係將名存實亡，但任由其繼續存放土國，將令早應消除的核安全風險變成長期問題，「如今已不可再對此情况視而不見」。

另一前官員稱，雖然土耳其為《核不擴散條約》簽約國，但土國外交官員曾針對美國撤走核彈的提議，表明土耳其將自行研發核武回應。埃爾多安上月曾在執政「正義與發展黨」（AKP）的會議上聲稱「所有已發展國家均擁有核武」，聲言土國沒有核武屬「不可接受」。

美國在土耳其及德國、意大利、比利時、荷蘭5個北約盟友的軍事基地內儲存約180至200枚B61戰術核彈頭（見圖表），主要為冷戰時期的核威懾措施。過往30年間北約內部曾多次討論撤走該批核彈，美國前總統奧巴馬任內亦曾研議如何處理該批核彈，以配合其棄核議程，亦憂重演2016年土耳其部分軍方人員以因吉爾利克空軍基地為據點、企圖發動政變帶來的安全隱患。惟有關提案遭土耳其等國反對，主張核彈象徵美國對協助保衛盟友的承擔。

核不擴散專家劉易斯（Jefferey Lewis）指出，美國可單方面決定撤走存放於土國的核彈，雖然外界擔心會導致土美同盟關係告終，但他認為兩國關係實質「已死」，主張美國應立即行動。不過麻省理工學院核武專家納蘭（Vipin Narang）擔心搬運核彈離開土國風險甚大，例如可能受襲擊或偷竊，不宜貿然行動。

美制裁土官員 叫停7800億貿談

美國白宮上周日（6日）表示，美國軍方對土耳其即將進入敘利亞北部展開針對庫爾德族民兵的軍事行動「不支持、不參與」，又宣布美軍會撤出敘北。不過，美國副總統彭斯周一在白宮表示，特朗普與埃爾多安通電話，要求土耳其立即停止在敘利亞的軍事行動，重申美國「沒有向土耳其進犯敘利亞開綠燈」。特朗普周一亦發表聲明及宣布已簽署行政命令，向多名土耳其的國防、能源及內政部門現職及前任官員，以及部門本身實施經濟制裁，並即時中止與土國繼續涉及1000億美元（7800億港元）的貿易協議談判，以及重新向土耳其的鋼鐵徵收50%關稅。他表明，倘土國領袖繼續「危險及毁滅性路徑」，已準備迅速摧毁土國經濟。他又稱，雖然駐敘國東北的千名美軍已完全撤走，但可能重新派駐當地。歐盟周一（14日）則宣布對土耳其禁售武器。

歐停售武 埃爾多安：繼續攻打

埃爾多安周日表明制裁不會令他停止軍事行動，稱將竭力回應西方試圖孤立土耳其的措施。

（紐約時報/衛報/金融時報）