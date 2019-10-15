加州禁中學8時前開課

在新法例「SB 328」下，初中每日開課不可早於上午8時，高中則不可早於8時半，但不適用於選修的早課，或是在偏遠地區的學校。法例最遲會在2022至2023學年實施。7月一項研究顯示，州內約一半學校將因新規例而要推遲上課時間30分鐘或以下。在2011至2012年度做的一項調查顯示，加州中學平均開課時間為8時07分，部分公立中學學生更要7時半前抵校上課。

減青年睡眠不足 有益身心健康成績

加州參議員波坦蒂諾（Anthony Portantino）推動SB 328議案立法時，引用2014年美國兒科學會的研究，指出中學上課時間不應於8時半前開始，指遲一點上課可改善學生成績、提高專注力和在學校更有活力。美國兒科學會、加州醫學協會和加州家長教師協會都支持法例，認為青少年睡眠不足是公共健康問題，並同意有研究指應推遲開課時間的理據，認同此舉對身心健康、個人安全和學習成績有潛在好處。

然而，部分校區及教師團體不表認同。加州教師協會指青少年有較多時間睡眠或許令表現較好，但推遲開課時間不是唯一方法。加州前州長布朗去年亦否決過一項類似的法案，指出這些安排最好交由地方社區自行決定。同類法案2017年在州議會層面被否決。

（洛杉磯時報/薩克拉門托蜜蜂報）