庫族轉投敘政府 聯抗土軍入侵

美盟友換陣營 敘內戰轉捩點

庫爾德族發表聲明說：「為遏阻並對抗這波侵略，已與敘利亞政府達成協議……以便敘軍能派駐敘利亞與土耳其邊界沿線，支援（庫族）敘利亞民主力量（SDF）。」SDF總司令艾布迪（Mazlum Abdi）投函美國《外交政策》（Foreign Policy）期刊寫道：「如果我們必須在妥協讓步與我們人民慘遭屠殺之間抉擇，我們一定會選擇保護人命。」

近日土耳其部隊在敘利亞快速推進，總統埃爾多安周日稱軍隊已進入敘利亞30至35公里深的地區，並已控制主要目標之一——敘利亞邊防要塞拉斯艾因鎮（Ras al-Ain），另有17條村合共109平方公里的土地。庫爾德族如今與巴沙爾政權達成合作協議，為敘政府軍多年來重返東北部鋪路。敘利亞政府軍周日表示，他們持續北上已控制兩城，以對抗土耳其侵略。

土軍空襲傳媒救援員車隊

另據敘利亞通訊社周日報道，土軍空襲拉斯艾因鎮一支包括傳媒和救援人員的車隊，總部設於英國的「敘利亞人權觀察組織」表示，空襲造成9人死亡。庫爾德部隊發言人則稱，空襲導致11死74傷。法國France 24報道，記者最少1死2傷。

土耳其這波軍事行動獲白宮開綠燈，但美國總統特朗普又警告土耳其倘傷及平民就將受制裁。美國國會兩黨都積極推動對土耳其施加制裁，而財長梅努欽亦表明，特朗普已授權對土耳其施以「非常強力」的制裁措施，當中可能包括封鎖和土耳其政府的所有美元交易。此外，美國和其歐洲盟友也可以考慮禁止軍售，以及威脅以戰爭罪的罪名起訴土耳其。法國總統馬克龍同日在巴黎與德國總理默克爾會談，雙方均呼籲土耳其停止軍事行動。

（綜合報道）