母攬燈柱保命 女兒奇蹟獲救

居於宮城縣丸森町的47歲護理員安達真理在避難中心憶述遇險經過。她在上周六早上發現住所門外徐徐被水淹浸，決定撤離到位於高地的娘家避難。

她駕車載着20歲的女兒希果出門不久便被湧至的洪水圍困。她們無法打開車門，慌忙從車窗爬到車頂上暫避，未幾便因水流衝擊跌入水中。安達一手划水，一手緊握女兒的手，但在掙扎期間不小心鬆開了手，令女兒被水冲走，她則在漂流時幸運抓住了一根燈柱。安達曾想過放棄求生，乾脆「到女兒身邊去」，幸被附近居民發現，翌晨更傳來女兒亦獲救的好消息。安達形容事件是奇蹟，但為免再次受難，今後會及早撤離，不再掉以輕心。

目睹3人連車沉沒 消防無力救

居於長野縣的41歲女子因避難場所較遠，寧願和5個月大的兒子和雙親留在家中2樓，結果上周六洪水湧至，水深逾1.6米高，甚至近乎將房子冲走，幸救援人員及時趕到而脫險。她說：「『行動避災保命』的口號絕不可輕率看待。」

同日長野縣東御市因千曲川決堤，有橋樑倒塌。當地消防署稱，事後發現有汽車即將墮河，車上3人因無法打開車門受困。消防員到場嘗試將車上受困者救出，但橋面在暴雨中崩坍，最終汽車滑落洪流中沉沒，「無法將災民救出，實在非常悔恨」。

（朝日新聞）