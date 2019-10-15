「海貝思」襲日奪逾50命 專家指兩因素增殺傷力

海貝思上周六（12日）傍晚在本州伊豆半島附近登陸後向東北移動，至周日（13日）中午已減弱為溫帶氣旋遠離日本，但其帶來的暴雨仍令中部及北部地區受重創。全國最少有37條河流決堤，142條河流氾濫，部分住宅區水深達5米。總務省統計，全國有最少7.8萬戶停電，13.5萬戶自來水中斷，其中福島縣相馬市多處輸水管在暴雨洪災受損，全市停水。國土交通省稱，至昨接獲逾百宗山泥傾瀉報告，多條主要幹道封閉，料需數日整理才能通車。在重災區長野縣，國土交通省派出泵車通宵協助排走積水，不少民眾目睹居所泥濘滿佈，欲哭無淚。

當局警告，關東及東北等共13個都縣可能繼續受豪雨影響，或觸發河流氾濫及山泥傾瀉，呼籲民眾避免接近河邊或斜坡。首相安倍晉三昨（14日）宣布就風災設立跨地區支援小組，協助需前往鄰近縣市避災的民眾應付生活所需。

潮濕強風撞山 形成雨雲狂降雨

氣象廳事前警告，海貝思的災害可能與1958年的颱風艾黛（日稱狩野川颱風）匹敵（見表）。海貝思的暴風圈達650公里，登陸時幾乎覆蓋本州一半地域，多地24小時內錄得破紀錄雨量，其中箱根48小時內降雨量多達1001毫米。日本中央大學水利專家山田正指出，今次海貝思吹襲期間大量降雨，跟其移動路徑有關——海貝思登陸後，潮濕的強風向內陸山區移動，撞上高山後因地形抬升效應形成雨雲，造成大量降雨，令河流水位急漲。靜岡大學防災綜合中心牛山素行教授亦稱，今次受海貝思影響的長野等地一般很少降雨，一旦出現較大雨量便很易氾濫。

少迎颱風地區受吹襲 防備不足

另一方面，今次受災的地區以往較少受颱風影響。雖然中央與地方政府事前為可能水浸地區配備泵車等設備，但面對破紀錄大雨時仍造成避難不及而造成的死傷。宮城縣消防部門官員佐藤隆稱，雖然已做好救災準備，但部分救災中心亦被洪水圍困，坦言災情規模遠超預期，需要檢討通報災情等機制。

京都大學防災研究所氣象學准教授竹見哲也指出，在氣候變化影響下，颱風變得較強，同規模的颱風可能陸續有來。專精河川工學的岡山大學教授前野詩朗指出，雖然國土交通省曾計劃以防禦200年一遇洪水的標準建造「超級堤防」，但要強化現有堤防不會決堤，從財政上看不切實際，應捨棄有堅固堤防就能防災的「堤防神話」，並徹底強化民眾在豪雨來臨前及時避難的意識。

（朝日新聞/NHK/產經新聞）