家人醜聞拖累 韓法務部長「閃辭」

曹國上任法務部長僅5周

曹國上任僅5周，為韓國歷來第6名「短命」法務部長，不過他辭職前3個小時還在宣布改革案，包括廢除首爾、大邱、光州三處檢察廳之外的特別搜查部，代之以成立反腐敗搜查部，調查公職人員相關罪行、重大企業犯罪等。

文在寅惋惜左右手離去，亦為造成國家紛爭道歉，但重申改革意志，他說：「檢察改革與公正價值都是我們政府極為重要的國政目標、國政課題。」曹國的改革案預定今天（15日）呈交國務會議，本月內下達通過、實行。惟曹的改革計劃，不會影響實行中的特搜部調查，即包括對曹國家人的調查。

重申改革意志 文在寅為紛爭道歉

首爾大學法學教授出身的曹國向來是韓國社會知名的改革派人士。2016年「薔薇大選」後，獲文在寅延請擔任青瓦台民政首席秘書，突破以檢察體系人士擔任的慣例，已突顯文在寅促進檢察架構跟政治分離的改革意志。今年7月，文在寅進一步提名他出任法務部長，更顯然旨在革新檢察架構。惟提名後，曹國的家族私募基金被揭違法做法，妻子偽造表彰狀等以不法手段使子女讀名校等，使曹國的妻子、女兒、兒子、弟弟相繼受到調查，被質疑不稱職。文在寅一再力挺，並於9月9日執意委任他，導致支持度亦相應低迴在50％以下；最新民調為41.4％。這些日子迭連出現正反意見懸殊的百萬人示威，反映社會撕裂。

發動反曹國示威的自由韓國黨主張拘捕曹國，還認為文在寅亦須問責。立場中立的在野正義黨則認為，曹國在家人受到調查等艱難景况裏，仍堅持推動改革，值得高度評價。

曹國昨向國民致歉，並表示過去對家人不甚關心而將「終身抱憾」。他說：「我如今要放下一切照顧經歷人生最痛苦時期的家人。」其妻預定本周五上庭。

（韓聯社/Newsis/韓國報道/Pressian）