英女王御座致辭 優先確保10‧31脫歐

英國脫歐本周迎來關鍵一周，英國歐盟目前在北愛邊境和通關安排仍有重大分歧，雙方談判團隊周一在比利時會面，務求在周四（17日）開始的歐洲領袖峰會前達成協議，並要趕於周六（19日）提上英國國會表決。約翰遜能否如願脫歐，取決於周四的歐盟領袖閉門峰會的決定。

未提英版制裁侵犯人權者法案

女王的宣讀內容亦包含26項法案，其中逾三分之一關乎脫歐後的安排，例如訂定漁農經貿的規則，2021年起恢復基於計分的移民制度。此外有7項屬法治範疇，例如：被驅逐出境的外籍罪犯想重回英國，會受到更重刑罰；約3000名嚴重或暴力罪犯服刑期間不得中途假釋，刑期將延長。環保方面，也有法案關於減塑、削減空氣污染、復修生物多元、改善水質，以及禁止狩獵。不過早前有香港傳媒指可能有制裁侵犯人權的「英國版《馬格尼茨基法案》」，就無提及。

（衛報/BBC）