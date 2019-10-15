英女王御座致辭 優先確保10‧31脫歐

【明報專訊】早前暫停的英國國會周一（14日）復會，英女王伊利沙伯二世按傳統到下議院發表御座致辭，宣讀首相約翰遜政府撰寫的施政大綱。英女王一開始便重申，政府優先事務是確保英國於10月31日脫歐，又指脫歐後要與歐盟建立新關係，英國將繼續於全球事務扮演領導角色。反對派批評，約翰遜利用本應政治中立的英女王之口獲取政治利益，女王演說恍如他的競選宣言。
英國脫歐本周迎來關鍵一周，英國歐盟目前在北愛邊境和通關安排仍有重大分歧，雙方談判團隊周一在比利時會面，務求在周四（17日）開始的歐洲領袖峰會前達成協議，並要趕於周六（19日）提上英國國會表決。約翰遜能否如願脫歐，取決於周四的歐盟領袖閉門峰會的決定。
未提英版制裁侵犯人權者法案
女王的宣讀內容亦包含26項法案，其中逾三分之一關乎脫歐後的安排，例如訂定漁農經貿的規則，2021年起恢復基於計分的移民制度。此外有7項屬法治範疇，例如：被驅逐出境的外籍罪犯想重回英國，會受到更重刑罰；約3000名嚴重或暴力罪犯服刑期間不得中途假釋，刑期將延長。環保方面，也有法案關於減塑、削減空氣污染、復修生物多元、改善水質，以及禁止狩獵。不過早前有香港傳媒指可能有制裁侵犯人權的「英國版《馬格尼茨基法案》」，就無提及。