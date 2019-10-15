減貧3學者共享經濟學獎

46歲女得主歷來最年輕

目前全球逾7億民眾仍要依靠極低收入生活，每年有約500萬名5歲以下兒童仍然因可預防或可治療的疾病而死亡，如何解決貧窮問題成為各國關注的議題。評審指得獎者將全球貧窮問題分拆成較小、較容易處理的問題，例如是最有效改善教育成果或兒童健康的方法，又採用現場實驗（field experiments）方式研究。

評審指得獎者其中一項研究的直接成果，就是讓印度逾500萬名兒童在補習輔導計劃中受益，另一個例子則是多國採用的大量補貼預防醫療保健措施。

分拆貧窮問題有效處理

班納吉和迪弗洛是麻省理工學院（MIT）教授，前者曾是迪弗洛的哲學博士學位指導教授；克雷默則是哈佛大學教授。克雷默在1990年代於肯尼亞西部現場實驗，研究如何能夠改善學校成績，他亦曾協助制定計劃，鼓勵發展中國家分發疫苗。至於班納吉和迪弗洛則研究印度和非洲的貧窮社區，分析鼓勵教師工作或賦予女性權利等政策的影響。

迪弗洛接受諾貝爾委員會電話訪問時說笑稱，她以為若不夠年老就不可能獲得諾貝爾經濟學獎。她指觸發她研究的源頭是覺得貧窮人士常不被理解，有時連希望伸出援手的人都不清楚窮人的問題根源，她希望將問題逐一拆解，盡可能嚴格而科學地解決它們。

經濟學獎並非諾獎創辦人諾貝爾在1895年設立的遺囑裏交代要成立的獎項，而是瑞典中央銀行在1968年為慶祝銀行成立300周年時宣布設立，翌年公布首屆得獎者。

（綜合報道）

（諾貝爾獎）