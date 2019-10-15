加泰獨立運動9領袖 重囚9至13年 支持者佔機場抗議 號召周五大罷工

前自治政府副主席煽動叛亂囚13年

西班牙加泰隆尼亞自治區2017年10月1日舉行獨立公投，在反對獨立者杯葛下，有約43％合資格選民投票，當中九成投贊成票。同月27日，加泰議會宣布加泰獨立並成立加泰共和國，西班牙中央政府隨後強行接管加泰隆尼亞自治區政府，獨立運動領袖紛紛流亡或被捕。

被判「煽動叛亂」罪名成立的9人，除了容克拉斯（Oriol Junqueras）外，其餘8人被判囚9至12年，包括容克拉斯在內4人「不當使用公帑」罪成。最高法院表示，加泰地區在舉辦獨立公投後出現了約一個月的「動亂」，這些組織、實行獨立公投的人對西班牙造成了莫大傷害，必須嚴肅懲處。同案3名被告，被裁定較輕的不守法罪成，罰款6萬歐元（約51.9萬港元），毋須入獄。至於各人被控較嚴重的叛國罪，全部不成立，法官判刑亦較控方提出的25年要求為低。

斥判刑殘暴 流亡前主席：我們會回來

容克拉斯透過政黨向支持者發表公開信說：「我們向那些只以製造傷害之心行動的人說，今日沒有任何事結束，你們沒有勝利或令人信服……我們回來時會更強。我們會回來，會贏。」因為逃亡比利時而暫免刑責的加泰前主席普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）形容今次「合計100年」的判刑「殘暴」，呼籲支持者響應示威：「這是回應的時候，為了我們子女的未來，為了民主、歐洲和加泰。」西甲球會巴塞隆拿亦發聲明譴責裁決，稱政治對話才可解決問題。

草根激進組織「保衛共和國委員會」（CDR）在Twitter上貼文表示：「該起來對抗西班牙專制法西斯政府及其黨羽了。人民造反的時候到了。」加泰國民會議（ANC）和文化組織Omnium Cultural呼籲支持者周一上街集會，巴塞隆拿昨有最少3條街道擠滿示威者。在未來幾天，示威者將會從5座城市遊行前往首府巴塞隆拿，並會於周五在當地參與大罷工。當局已額外調派數百名防暴警察到該區戒備。

西班牙國際機場昨日亦有大批示威者抗議，有片段可見警方用警棍制服示威者，而部分示威者蒙面或戴頭罩。另有數千人聚集在機場外，亦有數十人在機場的通道大廳逗留。機場當局表示由於示威關係，要取消最少20個航班。

政府希望今次判決為加獨運動劃上句號。首相桑切斯（Pedro Sanchez）周一表示，法院判決印證加獨運動沒有國內支持和國外認可，希望判決為與加泰的關係「翻開新一頁」，並稱會繼續修補因分離運動造成的撕裂。他過去幾周亦重申政府不會容許任何暴力，警告會隨時再收回加泰自治權。西班牙11月將舉行4年來第4次大選，加獨問題料會繼續成為議題之一。

（綜合報道）