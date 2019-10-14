國會趨撐「二次公投」 郝爾彬潑冷水

工黨：堅持交「協議」讓人民投票

「我認為許多國會中人，不一定是工黨議員，但也包括其他人，也許傾向支持它（二次公投），因為他們並不真的同意協議——但我會為此事告誡他們。」郝爾彬接受天空新聞訪問時暗示不贊成舉行二次公投，又聲言他寧願見到工黨版本的脫歐協議付諸公投，該方案即留在關稅同盟，並聲言保證工人權利和環保標準。

這說法跟工黨內脫歐問題的發言人施紀賢相反。施紀賢前日在格拉斯哥表示：「下周（本周）的優先選項很清楚：如果約翰遜談判得出一份協議，我們會堅持交回人民作確認投票。」

被認為有力角逐下任工黨黨魁的影子商業大臣朗恩-貝里（Rebecca Long-Bailey）亦稱，工黨的政策是任何脫歐協議都應交予公投作確認表決，無論是保守黨還是工黨的首相所達成。

《衛報》指出，工黨準備運用黨鞭權力約束黨內國會議員支持二次公投。

（衛報）