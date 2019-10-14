英重啟國會 脫歐進關鍵一周 英報：約翰遜「極渴望」協議 將晤法德拉票

英女王發表御座致辭揭序幕

這星期對爭取避免無協議脫歐相當關鍵。首先英國國會重啟，反對無協議脫歐的政治力量會否有進一步動作阻撓約翰遜值得關注。其次是周四、周五舉行的歐盟峰會——約翰遜政府正加緊跟歐盟談判，近期消息指進展不錯，有望達成新協議以在峰會上交其他歐盟成員國領袖拍板。

《星期日泰晤士報》昨報道，在安全主管警告無序脫歐或導致北愛甚至是教派矛盾甚深的本島地方如格拉斯哥等激發緊張局勢後，約翰遜如今「極渴望」（desperate）達成脫歐協議。報道又指約翰遜今明兩日將跟德國總理默克爾、法國總統馬克龍和歐盟委員會主席容克會面，希望告訴他們「就讓事情結束」。報道指約翰遜盼爭取他們支持，以施壓歐盟脫歐問題首席談判代表巴尼耶同意新協議的細節，消息指另一選項是同意「友善版的無協議脫歐，並以這方式結束」，暗示英國與歐盟未必一拍兩散。報道引述的歐盟消息則指在歐盟峰會時完成協議的機會是「一半半」。

唐寧街消息：協議還遠 仍備無協議脫歐

在剛過去的周末，包括歐盟事務顧問弗羅斯特（David Frost）等十數名英方官員在布魯塞爾跟歐盟對口官員展開密集式「隧道談判」，以求達成新的脫歐協議。據報此前約翰遜作出妥協，同意愛爾蘭島上不能存在邊界，歐盟則接受北愛不必留在歐盟關稅同盟。但北愛民主統一黨副黨魁多茲表明，北愛必須留在「完整英國關稅同盟」。

有唐寧街消息稱，目前仍要等待有否真正的突破：「我們跟最終協議仍有遙遠距離，下周（本周）對能否在10月31日有協議脫歐依舊關鍵。我們依然準備好在10月31日無協議脫歐。」

下院保守黨領袖籲撐「新協議」

BBC政治特派員埃德利稱，雖然政府對近日進展感興奮，但首相府消息的信息是不宜「得意忘形」。下議院保守黨領袖李思銘在《星期日電訊報》撰文，呼籲疑歐派議員支持約翰遜即將提出的脫歐協議，直言「妥協無可避免」。首相府消息指約翰遜會在周日稍後時間向內閣披露談判進展，並開始「為有望達成協議的終極和關鍵歐盟峰會作準備」。

即使歐盟峰會批准新協議，仍要英國國會通過，隨時重演文翠珊政府經歷過4次的國會否決情况。工黨稱會「等等看」，但表明會反對任何「破壞性」的方案。蘇格蘭民族黨黨魁施雅晴更直言不會投票予約翰遜所表述內容的協議。

英國國會今日復會時，英女王將發表約翰遜任內首份但此前押後的御座致辭，政府指屆時會提出措施以助英國「把握脫歐帶來的機會」。例子包括移民及社會協調草案會提出自2021年起結束人口自由流動，並改採計分制移民制度。另外21條法例草案則談及成立國民保健計劃調查機構、增加科學投資和推動基建等大計。但工黨對在重新大選前請女王發表御座致辭的做法大感不滿，批評這會淪為保守黨的「選前政黨政治廣播」。

（BBC/路透社/星期日泰晤士報）