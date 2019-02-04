敘境千名ISIS俘虜逃出安置營

庫爾德控制的敘利亞地區的人道事務聯席主席姆瓦希德（Abdulkader Mwahed）表示，周日艾因伊薩（Ain Issa）安置營附近受到土耳其炮擊後發生騷亂，有守衛逃走，加上潛伏居民區的ISIS成員亦乘機起事，結果營中有249名婦女和700名兒童亦趁機逃去，而他們都與ISIS有關。另有報道指上周五有5名ISIS分子從東北部城鎮卡米什利的監獄逃走。

土軍深入 美調走敘北千士兵

敘利亞人權觀察組織指土耳其連日攻擊造成9名平民死亡，美國國務院周日向路透社表示，正了解有關1名庫爾德政客和被俘的庫爾德民兵被殺的報道，指報告顯示敘國東北部在土耳其的行動後的不穩局面。特朗普政府曾威脅若土耳其針對平民攻擊，就會經濟制裁土耳其，又警告土耳其勿讓ISIS分子逃走。

有迹象顯示土耳其軍隊這波軍事行動將深入敘邊境多於32公里，即其所謂的「安全區」。美國國防部指總統特朗普周日已下令從敘國北部撤走最多1000名士兵，但仍會留在敘境。

（衛報/路透社/法新社）