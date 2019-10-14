海貝思重創日本 河川決堤圍困長者 最少33死逾百傷 3.1萬自衛隊員助搜救

海貝思前晚登陸日本本州後，昨早開始移向海上。風暴吹襲期間日本中部及東部不少地區被水淹沒成澤國。NHK報道指中部及東部大面積住宅地區沒在水中，政府前日稱有逾40萬戶停電，昨日上午11時半過後仍有約19萬戶停電，亦一度呼籲全國逾600萬民眾疏散。多個受災地區都有民眾在風暴中遇難，例如神奈川縣相模原市昨早有一名女子和一名女童被發現死在河流下游；群馬縣富岡市有山泥傾瀉、住宅倒塌，有3人死亡。

長野市是重災區之一，當地千曲川昨日決堤約70米，住宅區嚴重水浸，中央政府預測部分水浸地區水深或達5米，住在長野市數個社福設施的約360名長者有待救援。位於長野市赤沼的JR東日本長野新幹線車輛中心亦被水淹沒，多列列車泡在水中。國土交通省稱直至周日早上，中央政府管理的14條河流及各地方政府管理的62條河流出現水浸。

2.7萬名自衛隊成員連同警方、消防及海上保安廳人員已出動加入搜救。風暴繼續影響航空交通，東京成田及羽田機場有逾800航班取消。

福島第一核電站出現泄漏警告

至於在福島縣，東京電力公司發言人表示福島第一核電站出現11個泄漏警告，其中8個確認為雨水觸發，其餘警報有待調查，不過東電未能確認有沒有放射性污水在風暴中流入大海。該縣磐城市一名77歲老婦由消防直升機救起期間意外墮下40米地面身亡，當局證實救援人員未有按程序為受助者扣上安全扣肇禍。

日本首相安倍晉三昨日召開緊急會議，宣布成立緊急救災小組。防衛大臣河野太郎昨日亦宣布，取消原定周一（14日）舉行的海上自衛隊海上閱兵，以救災為優先任務。

今次風暴再次暴露日本不少地區基建老化，未必能抵受天災的問題，亦令東京不少民眾再度醒覺當地易受自然災害特別是暴雨的威脅，不少人擔心氣候變化會令更多類似海貝思的強颱風出現。

（NHK /共同社/中央社）