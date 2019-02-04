強颱風襲日 籲840萬人疏散 陸空交通幾近停擺 50香港航班取消

料今抵東北地區近海

海貝思昨晚7時左右登陸靜岡縣東部並縱貫關東地區，預計今日抵達東北地區近海。日本氣象廳表示其最高陣風風速可達每小時216公里，預料會帶來破紀錄暴風與強降雨。當局向東京及靜岡等12個都縣近165萬人發出疏散指示，並向逾840萬人發出自願疏散命令，包括上月受強颱風「法茜」重創的千葉縣。強風暴雨導致多地出現水浸，東京都世田谷區的水深接近汽車側鏡。截至晚上10時半，首都圈及靜岡縣有42萬戶人停電。

兩死84傷 17萬人暫住庇護中心

千葉縣市原市早上突然颳起有如龍捲風的強風，有汽車被吹翻，車內49歲男子身亡。當地逾20棟建築物遭強風摧毀，包括3名孩童在內共8人受傷。有受災居民形容當時突然聽到巨響，出門後即發現附近民居屋頂已被吹走，亦有電線杆斷裂。海貝思登陸後，群馬縣富岡市發生山泥傾瀉並壓毀兩間民居，造成一死兩失蹤。

受颱風影響，東京成田機場及羽田機場昨日取消逾千班航班，日本航空亦取消今日近200班航班，預計有3.2萬人受影響。根據香港機場管理局網頁，昨日約50班來往香港和日本的航班要取消，目的地主要為東京、大阪及名古屋。

當地多條鐵路停駛，其中JR東日本最快今日中午才能恢復營運。在關東地區以外，JR西日本及山陽新幹線等亦受影響。

有專家警告東京的建設及規劃雖能應付地震，但易受風暴潮破壞，當地有150萬人生活在海平面以下的地區。

（共同社／讀賣新聞／路透社）