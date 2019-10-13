約翰遜脫歐讓步 同意愛爾蘭無疆界

將與歐盟「隧道談判」48小時

《金融時報》報道，歐盟脫歐事務首席談判代表巴尼耶向其他27個成員國的外交官表示，約翰遜同意愛爾蘭島不能存在邊界，放棄他早前提出在北愛及愛爾蘭之間建立關稅邊界的方案，亦願意廢除北愛議會對新安排的否決權，最終令一眾外交官為「隧道談判」開綠燈，即少數談判人員密集對話以尋找突破點，其間不會有任何紀錄或公布。

重提伙伴方案 北愛留歐盟關稅區

北愛應否加入歐盟關稅同盟，以避免跟愛爾蘭之間出現硬邊界，向來是脫歐談判最大爭議。據指約翰遜重提文翠珊的關稅伙伴方案，但只適用於北愛，即英國會在法律上保留北愛在英國關稅區，意味它將受益於英國脫歐後與第三方國家達成的自由貿易協議，但在實際操作上仍屬於歐盟關稅區。進入北愛的貨品會在愛爾蘭海接受邊關檢查，以在愛爾蘭島自由流動。英國官員會於北愛的港口為歐盟徵收關稅，若在英國與第三方國家的貿易協議下，英國的關稅低於歐盟，那進口商在北愛出售商品時須申請退稅。

這項方案仍有法律問題，現任內政大臣彭黛玲曾提出修正案，規定英國不能為歐盟徵收關稅，約翰遜將需修改法律以推動其方案。此舉亦會大幅增加北愛地區企業的文書工作，或惹北愛民主統一黨（DUP）反對。不過DUP的回應相對謹慎，黨魁范愛玲發表聲明，警告不要採取任何措施將北愛困在歐盟單一市場或關稅同盟，但未有批評報道提及的新方案，又認同需靈活處理針對北愛的解決方案，為英國及歐盟之間可能的讓步打開大門。

若今次協議獲歐盟領袖同意，約翰遜將需要在本周六舉行的下議院特別會議上，爭取國會通過，否則就必須向歐盟尋求押後脫歐。

（金融時報/衛報）